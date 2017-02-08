ОРЕАНДА-НОВОСТИ 7 февраля заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев провёл совещание в режиме видеоконференции c руководителями региональных органов управления АПК, а также представителями крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Северо-Западного федерального округа.



Замминистра обратил внимание участников совещания, что с 2017 года грантовая поддержка фермеров и сельхозкооперативов осуществляется в рамках «единой субсидии».



Из 36 млрд рублей федеральных средств «единой субсидии» на грантовые мероприятия развития фермеров и кооперативов в текущем году (по предварительной информации регионов) будет направлено 7,6 млрд рублей или 21% средств «единой субсидии».



На поддержку начинающих фермеров предусмотрено около 3 млрд рублей, развитие семейных животноводческих ферм – 3,1 млрд рублей, сельхозкооперативов – 1,5 млрд рублей.



По словам Ивана Лебедева, благодаря господдержке, планируется создание не менее 3 741 рабочих мест, в кооперативах – около 574.



Директор Департамента развития сельских территорий Владимир Свеженец отметил, что в настоящее время ведется активная работа по подписанию соглашений между Минсельхозом России и регионами для предоставления субсидий из федерального бюджета.



«Руководителям региональных органов управления АПК необходимо ускорить процесс подписания соглашений, так как сроки заключения соглашений для предоставления вышеуказанных субсидий чрезвычайно сжаты», - сообщил Владимир Свеженец, добавив, что соглашения с Минсельхозом России должны быть подписаны максимум до 16 февраля текущего года.



Представители регионов доложили о ходе заключения соглашений, задали вопросы по новым механизмам государственной поддержки, а также обсудили условия для фермеров - грантополучателей 2017 года.