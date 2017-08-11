Запущена выдача электронных виз на базе системы "Мир" для посещения Владивостока
11.08.2017, 14:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что началась выдача электронных виз на базе системы «Мир» для посещения иностранными гражданами порта Владивосток. Оформить электронную визу для посещения территории свободного порта Владивосток иностранные граждане могут на сайте Министерства иностранных дел России. В настоящий момент получение визы занимает не более двух часов, выдано уже более 250 электронных виз.
«Благодаря многолетнему межведомственному взаимодействию и слаженной работе специалистов из разных ведомств это было сделано в кратчайшие сроки. Для реализации данного проекта модернизированы информационные системы Минкомсвязи России, ФСБ России и МИД России. Так, 10 августа гражданин из Саудовской Аравии стал первым иностранцем, который пересек границу Российской Федерации по электронной визе, все прошло в штатном режиме. По состоянию на сегодня границу с помощью электронных виз пересекли уже три человека», — сообщил директор Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко.
Подготовка введения электронных виз началась после вступления в силу Постановления Правительства РФ №667 от 30 мая 2017 года и велась Минкомсвязью России в течение трех месяцев совместно с МИД России, МВД России, Минтранса России, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и ФСБ России.
«Мир» объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и государственную информационную систему миграционного учета для повышения эффективности реализации государственной политики в сфере миграционного и регистрационного учета.
«Благодаря многолетнему межведомственному взаимодействию и слаженной работе специалистов из разных ведомств это было сделано в кратчайшие сроки. Для реализации данного проекта модернизированы информационные системы Минкомсвязи России, ФСБ России и МИД России. Так, 10 августа гражданин из Саудовской Аравии стал первым иностранцем, который пересек границу Российской Федерации по электронной визе, все прошло в штатном режиме. По состоянию на сегодня границу с помощью электронных виз пересекли уже три человека», — сообщил директор Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко.
Подготовка введения электронных виз началась после вступления в силу Постановления Правительства РФ №667 от 30 мая 2017 года и велась Минкомсвязью России в течение трех месяцев совместно с МИД России, МВД России, Минтранса России, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и ФСБ России.
«Мир» объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и государственную информационную систему миграционного учета для повышения эффективности реализации государственной политики в сфере миграционного и регистрационного учета.
Источник: Министерство связи