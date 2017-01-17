ОРЕАНДА-НОВОСТИ Зарплата работников культуры вырастет уже в этом году. Об этом сегодня, 17 января, на заседании Правительства Курганской области доложил начальник Управления культуры Владимир Бабин.



Работа по постепенному увеличению заработной платы в сфере культуры ведется в рамках исполнения Указов Президента России. В частности, на сегодняшнем заседании утвердили новое Распоряжение Правительства Курганской области, которое вносит изменение в региональную «дорожную карту» в части показателей заработной платы.



Так ежемесячный доход работников учреждений культуры к 2018 году составит 100% от средней заработной платы по региону – это ориентировочно 22 058 рублей. Сейчас заработная плата сотрудников учреждений культуры составляет 13979 рублей. Планируется, что уже в этом году она увеличится на 35%, то есть вырастет до 18925 рублей. Владимир Бабин рассказал, что на эти цели будут направлены дополнительные 268, 2 млн. рублей.