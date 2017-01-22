Завершил работу XVI Съезд "Единой России"
22.01.2017, 21:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21-22 января 2017 г. в Москве под председательством Дмитрия Медведева прошёл XVI Съезд партии "Единая Россия". В его работе приняли участие 728 делегатов и более двух тысяч гостей: представители правительства, экспертного сообщества, СМИ, политологи и др.
Ключевым событием форума стал доклад председателя Партии, в котором были подведены итоги 5-летнего этапа работы Партии, выборной кампании 2016 года, проанализированы первые месяцы работы фракции "Единая Россия" в Государственной Думе, обозначены пути реализации предвыборной программы Партии и Послания президента, а также определены главные направления партийного строительства.
Заслушав доклад председателя Партии, а также обобщив работу семи дискуссионных площадок, делегаты констатировали, что предвыборная программа "Единой России", Указы и Послание президента стали для Партии "дорожной картой", по которой предстоит двигаться, выполняя наказы избирателей. В том числе и посредством партийных проектов как одного из основных инструментов реализации программы.
Председатель Партии также поставил задачу перезагрузить работу партийных платформ – либеральной, патриотической, предпринимательской и социальной – с тем, чтобы внутрипартийные дискуссионные площадки были больше ориентированы на реализацию предвыборной программы и новых партийных проектов.
В свою очередь Съезд поручил Президиуму Генерального совета Партии подвести итоги реализации действующих партийных проектов и принять решение об их дальнейшем исполнении, исходя из обновленных приоритетов Партии.
Делегаты поддержали предложение председателя Партии ежегодно подводить итоги реализации программы, а в случае необходимости – корректировать свою работу.
Отдельная тема Съезда – вопросы внутренней демократии и кадрового обновления. На отчётно-выборных конференциях в регионах, предшествовавших Съезду, сменилось более трети секретарей отделений Партии всех уровней. В своем докладе председатель "Единой России" уделил особое внимание партийному строительству, регулярной ротации и обновлению руководящих структур. По предложению Медведева, доля представительства первичных и местных отделений в Генсовете увеличена с 20%, предусмотренных Уставом, до 30.
Съезд подтвердил полномочия председателя Партии Дмитрия Медведева, председателя Высшего Совета Бориса Грызлова и секретаря Генерального Совета Сергея Неверова. Вместе с тем, в составе самого Генсовета произошли существенные изменения. Согласно решению Съезда, наполовину обновился состав Генсовета.
Ключевым событием форума стал доклад председателя Партии, в котором были подведены итоги 5-летнего этапа работы Партии, выборной кампании 2016 года, проанализированы первые месяцы работы фракции "Единая Россия" в Государственной Думе, обозначены пути реализации предвыборной программы Партии и Послания президента, а также определены главные направления партийного строительства.
Заслушав доклад председателя Партии, а также обобщив работу семи дискуссионных площадок, делегаты констатировали, что предвыборная программа "Единой России", Указы и Послание президента стали для Партии "дорожной картой", по которой предстоит двигаться, выполняя наказы избирателей. В том числе и посредством партийных проектов как одного из основных инструментов реализации программы.
Председатель Партии также поставил задачу перезагрузить работу партийных платформ – либеральной, патриотической, предпринимательской и социальной – с тем, чтобы внутрипартийные дискуссионные площадки были больше ориентированы на реализацию предвыборной программы и новых партийных проектов.
В свою очередь Съезд поручил Президиуму Генерального совета Партии подвести итоги реализации действующих партийных проектов и принять решение об их дальнейшем исполнении, исходя из обновленных приоритетов Партии.
Делегаты поддержали предложение председателя Партии ежегодно подводить итоги реализации программы, а в случае необходимости – корректировать свою работу.
Отдельная тема Съезда – вопросы внутренней демократии и кадрового обновления. На отчётно-выборных конференциях в регионах, предшествовавших Съезду, сменилось более трети секретарей отделений Партии всех уровней. В своем докладе председатель "Единой России" уделил особое внимание партийному строительству, регулярной ротации и обновлению руководящих структур. По предложению Медведева, доля представительства первичных и местных отделений в Генсовете увеличена с 20%, предусмотренных Уставом, до 30.
Съезд подтвердил полномочия председателя Партии Дмитрия Медведева, председателя Высшего Совета Бориса Грызлова и секретаря Генерального Совета Сергея Неверова. Вместе с тем, в составе самого Генсовета произошли существенные изменения. Согласно решению Съезда, наполовину обновился состав Генсовета.