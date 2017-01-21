ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завершился первый день работы XVI Съезда партии "Единая Россия". Семь дискуссионных площадок подвели первые итоги реализации предвыборной Программы Партии и определили приоритеты работы "Единой России" в 2017 году.

Как отметила председатель Центральной контрольной комиссии Партии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на площадке "Качество государства" в рамках работы первого дня XVI Съезда "Единой России", региональным отделениям Партии следует обеспечить через Законодательные собрания и через повышение роли региональных Счётных палат контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Депутат подчеркнула, что необходимо защитить государственную казну. "Наша задача не бегать по всей стране и искать тех, кто украл, а сделать так, чтобы было невозможно украсть", - сказала парламентарий. По её словам, некоторые заявляют о том, что нельзя вводить дополнительные наказания за кражи из госказны, так как все виды собственности юридически равны. Кроме того, Яровая отметила, что Партия будет на государственном уровне работать над повышением обоснованности госзакупок.

В ближайшее время "Единой России" для исполнения Послания президента РФ предстоит организовать с привлечением бизнес-объединений, ведущих научных организаций, экспертного сообщества широкое публичное обсуждение предметного плана действий, рассчитанного до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы, член Высшего Совета Партии Александр Жуков в ходе работы дискуссионной площадки "Экономика роста и благосостояния". Важной задачей Жуков назвал повышение доходной базы и устойчивости региональных и местных бюджетов, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе, снижение на него налоговой нагрузки.

В ходе дискуссионной площадки "Умная сила и культурное лидерство" шла речь о том, что в 2017 году "Единая Россия" обеспечит контроль за реализацией программы по введению дополнительных мест в школах, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на эти цели. Для решения проблемы нехватки мест в образовательных учреждениях Партия инициировала программу строительства новых школ. Член Высшего совета партии "Единая Россия", председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов подчеркнул, что по инициативе Партии в федеральном бюджете предусмотрены 25 миллиардов рублей для старта этой масштабной программы.

Планы "Единой России" на год охватывают все социально значимые категории граждан и являются продолжением реализации предвыборной Программы Партии, заявила депутат Госдумы Ольга Баталина в ходе работы площадки "Социальная политика".

Она напомнила, что в Программе в разделе "социальная политика" достаточно серьёзные обязательства по решению социальных проблем. "Часть из них нам удалось учесть при формировании бюджета на 2017 год. Это и полноценная индексация пенсий, социальных выплат и пособий в том объёме, в котором мы закладывали в программе - то есть на фактическую инфляцию по итогам 2016 года. Также в полном объёме заложили средства на технические средства реабилитации. Помимо этого внесли ко второму чтению, и эти средства есть, миллиард рублей на ремонт, строительство и реконструкцию новых учреждений социального обслуживания пожилых людей", - сообщила депутат.

Участники дискуссионной площадки "Быть хозяином в собственном доме" отметили, что Партия проведет "донастройку" сферы ЖКХ, для того чтобы граждане жили в комфортной среде и получали коммунальные услуги современного уровня. Резкого изменения "правил игры" в этой сфере партийцы не допустят, так как созданные условия, в том числе, в плане законодательства, уже дают положительные результаты, например, по ремонту многоквартирных домов, а очередная "революция" может только затормозить развитие сферы и повышения уровня благосостояния населения.

Одной из ключевых задач, поставленных перед партийцами населением, является обустройство дворов и парков. В связи с этим модератор площадки, руководитель проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Сидякин объявил о запуске партийного проекта по благоустройству дворовых территорий и созданию комфортной городской среды. В федеральном бюджете на эти цели фракцией "Единая Россия" предусмотрено 20 млрд рублей.