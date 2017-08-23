ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 августа президент Владимир Путин проведёт совещание о мерах по развитию легкой промышленности в России. В частности, будет уделено внимание вопросам борьбы с производством контрафактной продукции. С докладами выступят Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

Кроме того, глава государства посетит Рязанский кожевенный завод группы компаний «Русская кожа», ознакомится с основными направлениями деятельности предприятия.