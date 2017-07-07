ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума приняла поправки в 55 статью Налогового кодекса РФ, которые распространяют на индивидуальных предпринимателей правила определения начала и окончания течения налогового периода, равного календарному году, которые до настоящего времени применялись только для юридических лиц.

Комментируя этот документ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев пояснил, что до сих пор созданная в декабре организация могла включить результаты своей деятельности за этот месяц в налоговую отчётность за следующий календарный год. Индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся в последний месяц года, подобной привилегии были лишены и подавали отчетность за работу в декабре отдельно.