ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Число россиян, которые отдали бы свой голос за «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, выросло за год на 8%.

Таковы данные опроса «Левады-Центра», проведенного в июне. Социологи отмечают, что если в июне 2016 года за Партию, Председателем которой является глава Правительства РФ Дмитрий Медведев, были готовы проголосовать 55% респондентов, то в июне 2017 года количество потенциальных избирателей, намеренных сделать выбор в пользу «Единой России», составляет 63%.

При этом «Левада-Центр отмечает, что рейтинги остальных партий снизились либо остались без изменений.