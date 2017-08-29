ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Российской Федерации провёл совещание с главой МЧС России и руководителями Волгоградской и Ростовской областей, пострадавших от пожаров.

Владимир Пучков доложил Владимиру Путину о мерах, принимаемых для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

"17 августа возникла сложная чрезвычайная ситуация на территории Усть-Донецкого района Ростовской области. И в дальнейшем эта ситуация осложнилась сильным пожаром на территории Ростова-на-Дону.

В короткие сроки была сформирована мощная группировка, работала авиация МЧС России, Министерства обороны, Росгвардии и наземная группировка. Была организована деятельность комиссии по ЧС Ростовской области и всех руководителей органов местного самоуправления. В этой сложной ситуации благодаря энергично предпринятым мерам и своевременно проведенной эвакуации потери были минимальны.

В настоящее время оценочные группы в целом завершили оценку масштабов последствий. Правительством Российской Федерации распоряжение сегодня принято, деньги уже направлены в Ростов-на-Дону. Завтра мы планируем завершить выдачу и материальной помощи пострадавшим, и компенсаций за утрату имущества первой необходимости, и тем людям, которые получили вред здоровью.

На территорию Волгоградской области, в связи со сложными метеоусловиями и большими масштабами возгорания, своевременно, благодаря энергичной работе комиссии по ЧС Волгоградской области, во взаимодействии с федеральной группировкой, перебросили тяжелые самолеты Ил-76 с ВАПами, самолеты Бе-200ЧС, дополнительно усилили [группировку] вертолётами. Энергичная работа группировки позволила в сложной ситуации своевременно провести эвакуацию из тех населённых пунктов, где была реальная угроза жизни и здоровью людей. Своевременно принято решение, и пять детских оздоровительных лагерей были закрыты, детишки были доставлены родителям в очень хорошем состоянии.

Осуществлен также целый комплекс мер по работе с населением. В настоящее время 21 оценочная группа завершает свою работу. Уже подготовлено решение Правительства Российской Федерации также о выделении финансовых средств на выплату материальной помощи пострадавшим и компенсаций за утрату имущества первой необходимости. Эти выплаты мы планируем в полном объеме завершить из федерального бюджета уже к концу недели. Соответствующие выплаты из бюджетов и Ростовской области, и Волгоградской области уже организованы.

Своевременно были также подготовлены пункты временного размещения, специальная комиссия провела обследования, высочайший уровень оказания всех услуг на ПВР в Ростове. Соответствующие пункты временного размещения были подготовлены и на территории Волгоградской области, но они не потребовались.

Мы лично с губернаторами выезжали на места бедствия, общались с людьми, которые пострадали. В целом ситуация, несмотря на те проблемы, которые были, находилась под постоянным контролем".