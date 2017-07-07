ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты Государственной Думы намерены рассмотреть поправки в Уголовный кодекс РФ, которые дополнят ответственность за незаконную выдачу бюллетеня, двойное или тройное голосование на избирательном участке. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

«Когда человек воспользуется своим правом голосовать умышленно более одного раза, он будет подпадать под уголовную ответственность, предусматривается штрафы. И даже такая мера наказания, если речь идёт о рецидиве, если речь идёт о группе лиц по предварительному сговору, как лишение свободы. Мы считаем, что таким образом мы завершаем комплектование пакета законов, которые направлены на то, чтобы выборы были честными, открытыми, в результатах выборов, которые будут проходить в России, никто бы не сомневался», - заявил депутат.

Он сообщил, что также парламентарии намерены принять проект заявления Госдумы о ситуации в Приднестровье. «Речь идёт о фактической блокаде региона, напомню, что там находятся десятки тысяч граждан РФ, к тому же там на законных основаниях находятся наши воинские части, которые выполняют роль миротворческих подразделений. И поэтому любые попытки блокады чреваты дальнейшим обострением ситуации», – пояснил Исаев.