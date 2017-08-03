ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума в ноябре проведёт форум, на котором обсудит с представителями молодёжи волнующие их проблемы. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, общаясь с участниками молодёжного форума «Территория смыслов на Клязьме».

«Мы в конце ноября планируем проведение молодёжного форума под эгидой Государственной Думы. Мы вас приглашаем, надеемся, что ваша смена сформирует делегацию», – сказал Володин.

«Планируем обсуждать вопросы, которые волнуют молодёжь, и искать формы реализации тех вопросов, которые для вас являются важными, в законодательстве РФ», – добавил спикер Госдумы.

Кроме того, Володин сообщил, что с организаторами форума «Территория смыслов на Клязьме» достигнута договоренность о проведении смены молодых политиков под патронажем Госдумы. «Мы предлагаем на будущий год подготовить смену, которая бы включала в себя молодых политиков, депутатов, где эта смена была бы под патронажем Госдумы и политических фракций. Для нас это будет возможность с вами поближе познакомиться», – отметил он.

По словам председателя нижней палаты парламента, на эту смену приедут те, кто в Госдуме занимается кадровой работой и молодёжным парламентом. «Мы сегодня думаем, как сделать молодежный парламент эффективной площадкой», – сообщил он. – И затем вместе с вами мы могли бы работать более системно».