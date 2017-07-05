ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума на пленарном заседании приняла проект постановления «Об отчете о работе Счётной палаты РФ в 2016 году», которым предусматривается ряд новшеств, усиливающих контрольные функции Счётной палаты и парламента в целом.

Документом оговаривается внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым представители Счётной палаты будут участвовать в рассмотрении на пленарных заседаниях бюджетов государственных внебюджетных фондов и отчетов об их исполнении. Представители ведомства смогут работать вместе с депутатами на заседаниях комитетов по тем законопроектам и проектам госпрограмм, по которым имеются заключения Счетной палаты, и предоставлять предложения по их доработке.

Также аудиторы смогут принимать участие в работе комитетов Госдумы, на заседаниях которых будут рассматриваться отчеты Счетной палаты о результатах контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. Со своей стороны, депутаты, комитеты и комиссии палаты парламента получат возможность направлять в Счетную палату сводные обращения по вопросам, требующим проверки. Также аудиторы будут озвучивать информацию об использовании бюджетных средств каждым ведомством в ходе отчетов в Госдуме о работе соответствующих министерств.

Представляя депутатам проект постановления, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что «все фракции представили свои предложения, и на наш взгляд, все они отражены в постановлении». «Представляется, что принятие такого постановления и внедрение механизма выводит парламентский контроль на новый уровень», – подчеркнул парламентарий.

Макаров отметил, что предложения по внесению изменений в Бюджетный кодекс Госдума сможет провести уже до конца этого года. Он также указал на поручения по внесению изменений в Регламент работы Госдумы, в частности, отметил, что предложение о том, что в рамках «правчаса» министры должны рассказывать не только о себе, но и отвечать на замечания Счетной палаты по их деятельности, также нашло отражение в этом постановлении.