ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Логика госсекретаря США Рекса Тиллерсона, обвинившего Россию в поставках оружия талибам, абсолютно одномерна: если американцы в 80-х годах прошлого века, во время Афганской войны Советского Союза, всеми доступными им средствами, в том числе и оружием, поддерживали моджахедов, то Россия по определению не может не заниматься тем же самым по отношению к движению «Талибан». Такое мнение высказал заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя высказывание Тиллерсона о том, что «США считали бы нарушением решений ООН поставку РФ оружия талибам».

Сенатор указал на то, что США, обвиняя Россию в поставках оружия, никаких доказательств при этом не приводит. «В связи с этим могу только сказать следующее: вы, господин госсекретарь, явно недооцениваете Россию, полагая, что наша страна во всех своих действиях на международной арене руководствуется принципом: чем хуже для США, тем лучше для России. Подобный примитивный подход для нас совершенно неприемлем», – отметил он.