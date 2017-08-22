ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «Фейсбук» поздравил граждан страны с Днем Государственного флага Российской Федерации.

«Сегодня в России – День Государственного флага», - написал он, разместив фото бело-сине-красного триколора.



День Государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом Президента Российской Федерации и посвящен возрожденному флагу России - «государственному триколору».