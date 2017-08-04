ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство выступило с законодательной инициативой №241555-7 "О внесении изменений в статьи 26-3 и 26-9 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Документ, направленный на совершенствование порядка изъятия полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Федерации, поступил на рассмотрение Государственной Думы.

Общие требования, в соответствии с которыми осуществление федеральных полномочий передается органам государственной власти субъектов, установлены в №184-ФЗ. Вместе с тем основания и порядок их изъятия законом не определены, в отдельных законодательных актах в сферах переданных полномочий в качестве оснований для изъятия упомянуты лишь случаи ненадлежащего исполнения или неисполнения соответствующих полномочий.

В связи с этим предлагается установить универсальные основания для изъятия переданных полномочий, например, в случаях стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, при необходимости реализации международных обязательств и мероприятий по обороне и безопасности государства.

На основе обобщения действующих законодательных актов предлагается в Федеральном законе №184 определить основное рамочное регулирование, определяющее принципы изъятия переданных полномочий. К числу таких принципов относятся: наличие представления уполномоченного федерального органа исполнительной власти об изъятии ранее переданных полномочий; изъятие полномочий по решению Президента или Правительства Российской Федерации; осуществление изъятых полномочий федеральным органом исполнительной власти (федеральным или территориальным фондом обязательного медицинского страхования), в установленной сфере деятельности которого переданы изымаемые полномочия.

Предлагается также урегулировать правовые последствия принятия решения об изъятии переданных полномочий. Если финансовое обеспечение переданных полномочий осуществляется путем предоставления субвенций из федерального бюджета или из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, то изъятие переданных полномочий в текущем финансовом году влечет со дня вступления в силу решения об изъятии полномочий прекращение финансирования и возврат неиспользованных остатков в федеральный бюджет в месячный срок.

Предлагается установить, что со дня вступления в силу решения об изъятии полномочий не допускается нахождение в собственности соответствующего субъекта Федерации имущества, необходимого для обеспечения осуществления переданных полномочий. Данное имущество будет подлежать безвозмездной передаче в федеральную собственность.