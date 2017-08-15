ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым поддержал предложение поручить Генпрокуратуре провести проверку обращений обманутых дольщиков.

«Я бы хотел попросить об одном: о Вашем поручении прокуратуре, чтобы они посмотрели на эту работу. Потому что много обращений, и у нас на встречах с дольщиками, которые говорят: «Почему не приняли вовремя меры? Почему не наложили обеспечивающий арест, вывезли куда-то, вывели?» Если бы сейчас Генеральная прокуратура организовала проверку этих обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они эффективны, Владимир Владимирович, мы бы ответили на вопросы людям», - обратился депутат к Президенту РФ. Глава государства также согласился со словами Васильева о том, что дольщикам нужно дать возможность участвовать в контроле за застройщиками.

Васильев напомнил, что 9 июля Путин поручал руководителям регионов обеспечить своевременную реализацию решений по проблемам граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. «Мы включились в эту работу парламентскими методами и провели в Думе встречу, я скажу, с непростой аудиторией. Граждане представляли у нас 20 регионов, более 200 человек, активных, хорошо знающих тему и крайне заинтересованных, потому что это их жизненные вопросы, вопросы их семьи», - заявил руководитель фракции.

«Мы сошлись на общественно важных вещах и понимании того, что власть обязана решать в интересах людей их задачи. Создали постоянную рабочую группу, провели встречи специально с московскими дольщиками, там было большое напряжение. Каждый, кто присутствовал, мог задать вопрос и получить ответ, который люди порой годами не слышали от власти», - пояснил он.

Депутат также констатировал тенденцию роста числа граждан, не получивших жилье. Васильев заявил, что для решения проблем обманутых дольщиков появились новые инструменты.

«Например, Московскую область слушали у нас в Думе с приглашением застройщиков, и люди смотрели в глаза застройщику, - отметил он. - Тоже немаловажная вещь. Посмотрели, так и надо работать. Все это, естественно, средства массовой информации высвечивают. Мы берем здесь на себя тоже ответственность. Идёт скрупулёзная работа в открытом режиме. Дольщики сами участвуют в контроле».

Глава фракции отметил, что есть политические спекулянты, которые недовольных всегда пытаются использовать. Однако, по его словам, людей стали «звать на улицу» все реже.