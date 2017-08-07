Путин поручил изучить вопрос об упрощении доступа СО НКО к распространению соцрекламы
«Проанализировать правоприменительную практику предоставления услуг по распространению социальной рекламы и представить предложения по повышению доступности указанных услуг для социально ориентированных НКО», - говорится в перечне поручений главы государства, которые были даны по итогам встречи с членами Общественной палаты РФ.
Срок исполнения поручения - 1 октября текущего года.
К этому же сроку Правительство РФ и Общественная палата РФ должны представить предложения по упрощению порядка прохождения визовых, таможенных и логистических процедур российскими неправительственными НКО, осуществляющими международную гуманитарную деятельность.