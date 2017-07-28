В Госдуме пройдёт совещание по итогам летней оздоровительной кампании 2017
28.07.2017, 14:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральный координатор партпроекта «Здоровье - детям", председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов проконтролировал медицинское обеспечение детских оздоровительных лагерей ЮЗАО Москвы.
Депутат посетил детский оздоровительный лагерь «Ювента» Российского университета дружбы народов, расположенный в пос. Черкизово Московской области. По итогам встречи Морозовым принято решение провести в Государственной Думе рабочее совещание по итогам летней оздоровительной кампании 2017.
«Лагеря должны быть укомплектованы медицинским персоналом в полной мере. Ведь в критической ситуации только медицинский работник, а никак не учитель, вожатый или воспитатель в состоянии оказать ребенку помощь, в которой он нуждается, помощь, от которой иногда зависит жизнь маленького пациента. Отправляя ребенка в летний лагерь, родители должны знать, что рядом с ним будет квалифицированный специалист. Только тогда они будут спокойны», - отметил Морозов.
Напомним, в марте 2017 года Морозов взял на контроль ситуацию с детскими оздоровительными лагерями «Ювента» и «Салют», принадлежащими предприятиям Юго-Западного округа г. Москва по обеспечению медицинским персоналом. С началом летней оздоровительной кампании совместно с департаментом здравоохранения г. Москва данный вопрос был решен.
Депутат посетил детский оздоровительный лагерь «Ювента» Российского университета дружбы народов, расположенный в пос. Черкизово Московской области. По итогам встречи Морозовым принято решение провести в Государственной Думе рабочее совещание по итогам летней оздоровительной кампании 2017.
«Лагеря должны быть укомплектованы медицинским персоналом в полной мере. Ведь в критической ситуации только медицинский работник, а никак не учитель, вожатый или воспитатель в состоянии оказать ребенку помощь, в которой он нуждается, помощь, от которой иногда зависит жизнь маленького пациента. Отправляя ребенка в летний лагерь, родители должны знать, что рядом с ним будет квалифицированный специалист. Только тогда они будут спокойны», - отметил Морозов.
Напомним, в марте 2017 года Морозов взял на контроль ситуацию с детскими оздоровительными лагерями «Ювента» и «Салют», принадлежащими предприятиям Юго-Западного округа г. Москва по обеспечению медицинским персоналом. С началом летней оздоровительной кампании совместно с департаментом здравоохранения г. Москва данный вопрос был решен.
Источник: Единая Россия