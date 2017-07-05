ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому оценка качества услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), может осуществляться не только федеральными органами, но и органами исполнительной власти субъектов РФ.

Законопроект предусматривает наделение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации наряду с федеральными органами исполнительной власти полномочиями по оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг.

Авторы законопроекта также предлагают наделить территориальные органы Минюста РФ полномочиями по принятию решений о признании социально ориентированных НКО исполнителями общественно полезных услуг и включении их в соответствующий реестр.

В настоящий момент, как отмечается в документе, оценка качества услуг НКО должна осуществляться федеральными органами исполнительной власти. Однако организация предоставления, а также контроля качества оказания отдельных общественно полезных услуг возложена на органы исполнительной власти субъектов РФ, а полномочия по принятию решений о признании социально ориентированных НКО исполнителями общественно полезных услуг и их включении в соответствующий реестр — на Минюст РФ.