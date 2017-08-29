ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин совершил рабочий визит в Удмуртскую Республику, в ходе которого провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым. Врио главы региона рассказал спикеру нижней палаты парламента о ходе избирательной кампании по выборам главы Республики и депутатов Государственного Совета. Также Бречалов доложил об итогах социально–экономического развития Удмуртии, проблемах и планах на ближайшую перспективу. Стороны обсудили и вопросы реализации майских указов Президента РФ Владимира Путина, а также развитие институтов гражданского общества на территории региона.

После этого Володин и Бречалов встретились с активистами Республики. В мероприятии, которое состоялось в Государственном национальном театре, приняли участие член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, гражданские активисты, представители НКО, социальные предприниматели Удмуртии.

Володин подчеркнул, что встреча проходит в преддверии принятия федерального бюджета и депутатам нижней палаты парламента очень важно знать, какие проблемы волнуют местных активистов, чтобы принять конкретные решения, касающееся поддержки регионов.

По словам Бречалова, в Республике выстроена и развивается система межсекторного взаимодействия между органами власти, социально ответственным бизнесом и гражданским обществом. В регионе действует более двух тысяч некоммерческих организаций, которые активно участвуют в федеральных и региональных программах развития. Так, по итогам Первого конкурса президентских грантов НКО Удмуртии получили на реализацию своих проектов 18,7 млн рублей.

На встрече руководители НКО, а также представители социально ответственного бизнеса поинтересовались организацией межсекторного взаимодействия, развитием системы поддержки общественных организаций на законодательном уровне.