Яровая: Комплексный подход в системе МФЦ значительно сокращает временные затраты для человека
06.07.2017, 17:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комплексный подход в оказании услуг в системе МФЦ - это качественно новый формат в работе с гражданами, который значительно сокращает временные и организационные затраты для человека и существенно расширяет возможности единовременного разрешения жизненной ситуации одним запросом о получении сразу нескольких услуг. Такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя внесенный Правительством РФ законопроект, расширяющий возможности получения услуг через МФЦ.
«Государственные услуги сегодня ориентированы на человека своей доступностью, качеством, скоростью оказания, понятностью и необременительностью. МФЦ уже приобрел формат системной работы в интересах граждан», - считает Яровая.
По её мнению, каждый гражданин только выиграет в случае вступления в силу этого законопроекта. «То, что мы заявили в Программе партии «Единая Россия» как приоритет, реализуется. Менее чем за год мы совместно с Правительством обеспечили внедрение таких новаций, как выдача водительских удостоверений через МФЦ, выдача и замена паспортов гражданина РФ, получение разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. И в дальнейшем наш общий ориентир - повышение качества управленческих решений в реализации законных прав и интересов наших граждан по всей стране», - заключила Яровая.
«Государственные услуги сегодня ориентированы на человека своей доступностью, качеством, скоростью оказания, понятностью и необременительностью. МФЦ уже приобрел формат системной работы в интересах граждан», - считает Яровая.
По её мнению, каждый гражданин только выиграет в случае вступления в силу этого законопроекта. «То, что мы заявили в Программе партии «Единая Россия» как приоритет, реализуется. Менее чем за год мы совместно с Правительством обеспечили внедрение таких новаций, как выдача водительских удостоверений через МФЦ, выдача и замена паспортов гражданина РФ, получение разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. И в дальнейшем наш общий ориентир - повышение качества управленческих решений в реализации законных прав и интересов наших граждан по всей стране», - заключила Яровая.
Источник: Единая Россия