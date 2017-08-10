ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рост количества жалоб на запрещенную информацию в интернете означает, что общественное мнение встало на защиту интересов детей от опасного контента и преступлений, направленных против молодого поколения, заявила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя сообщение Роскомнадзора об увеличении на 200% числа сообщений о сайтах с призывами к самоубийству в интернете и азартными онлайн играми.

«Это качественно важный показатель правильности законодательных решений, которые были нами разработаны и приняты», - добавила она.

«При этом мы ввели важнейший новый формат работы Роскомнадзора - процедуру оперативного информирования правоохранителей, что, образно говоря, на практике означает не просто удаление листьев сорняков, а глубокую прополку и очищение информационного поля от опасного контента для защиты личной и общественной безопасности», - сказала Яровая.

По её словам, это даёт возможность именно оперативного выявления лиц, совершающих преступления, пресечения их преступной деятельности и установления ответственности для правонарушителей и преступников. «Вместе с Роскомнадзором и правоохранителями мы обязательно проведём детальный анализ правоприменения по итогам года», - заключила депутат.