Антон Шипулин победил в гонке преследования в Холменколлене
18.03.2017, 22:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский биатлонист Антон Шипулин одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. Допустив один промах на третьем рубеже, он сумел чисто отработать на последней стойке и пришёл к финишу первым.
Победа в пасьюте в Холменколлене стала для Антона десятой на этапах Кубка мира.
Кубок мира по биатлону 2016/2017. Холменколлен (Норвегия).
Гонка преследования. Мужчины.
1. Антон Шипулин - 32:11.9 (1)
2. Мартен Фуркад (Франция) +5.7 (2)
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +21.6 (2)
9. Евгений Гараничев +1:03.7 (3)
19. Алексей Волков +2:19.8 (1)
24. Антон Бабиков +2:32.4 (3)
36. Александр Логинов +3:07.4 (5)
51. Матвей Елисеев +4:53.4 (6)
Победа в пасьюте в Холменколлене стала для Антона десятой на этапах Кубка мира.
Кубок мира по биатлону 2016/2017. Холменколлен (Норвегия).
Гонка преследования. Мужчины.
1. Антон Шипулин - 32:11.9 (1)
2. Мартен Фуркад (Франция) +5.7 (2)
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +21.6 (2)
9. Евгений Гараничев +1:03.7 (3)
19. Алексей Волков +2:19.8 (1)
24. Антон Бабиков +2:32.4 (3)
36. Александр Логинов +3:07.4 (5)
51. Матвей Елисеев +4:53.4 (6)