ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский биатлонист Антон Шипулин одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. Допустив один промах на третьем рубеже, он сумел чисто отработать на последней стойке и пришёл к финишу первым.

Победа в пасьюте в Холменколлене стала для Антона десятой на этапах Кубка мира.

Кубок мира по биатлону 2016/2017. Холменколлен (Норвегия).

Гонка преследования. Мужчины.

1. Антон Шипулин - 32:11.9 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) +5.7 (2)

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +21.6 (2)

9. Евгений Гараничев +1:03.7 (3)

19. Алексей Волков +2:19.8 (1)

24. Антон Бабиков +2:32.4 (3)

36. Александр Логинов +3:07.4 (5)

51. Матвей Елисеев +4:53.4 (6)