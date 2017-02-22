ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 63% руководителей российских IT-компаний не рассматривают западные санкции как серьёзную угрозу для разработок отечественного программного обеспечения. Годом ранее так ответили 48% опрошенных. Для развития своего бизнеса давление Запада посчитали весомым только 6% предпринимателей.

Такие данные обнародовал Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по итогам мониторинга делового климата организаций сферы информационно-технологических услуг.