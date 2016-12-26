ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В начале декабря специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили троянца Android.Loki.16.origin, который незаметно загружал и устанавливал ПО на мобильные устройства. Эта вредоносная программа пыталась получить root-доступ с использованием эксплойтов, после чего копировала в системные каталоги несколько вспомогательных модулей. С их помощью она заражала системные библиотеки ОС Android и запускалась вместе с ними, получая те же полномочия, что и они. В результате Android.Loki.16.origin мог без разрешения пользователя скачивать, устанавливать и удалять любые приложения.

В середине месяца вирусные аналитики «Доктор Веб» обнаружили несколько троянцев, которых злоумышленники внедрили в прошивки десятков моделей Android-устройств. Один из них, получивший имя Android.DownLoader.473.origin, по команде вирусописателей незаметно скачивал и устанавливал программы, например, нежелательное приложение Adware.AdBox.1.origin, показывающее рекламу. Другой троянец, добавленный в вирусную базу как Android.Sprovider.7, также загружал и пытался установить приложения. Кроме того, он открывал в браузере различные веб-страницы, самостоятельно выполнял телефонные звонки и показывал рекламу.

Чтобы заразить мобильные устройства, киберпреступники не останавливаются ни перед чем – они внедряют троянцев даже в прошивки. В результате пользователи рискуют столкнуться с вредоносными программами, купив совершенно новый смартфон или планшет.