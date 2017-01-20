"Доктор Веб" прогнозирует роста числа атак банковских троянцев на пользователей Android
20.01.2017, 11:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Современные банковские троянцы для ОС Android создаются вирусописателями и за немалые деньги продаются как коммерческие продукты через подпольные интернет-площадки. Однако недавно на одном из хакерских форумов в свободном доступе появился исходный код одного из таких вредоносных приложений вместе с инструкциями по его использованию. Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» полагают, что это может привести к значительному увеличению количества Android-банкеров и росту числа совершаемых с их помощью атак.
Вирусописатели опубликовали исходный код нового вредоносного приложения лишь месяц назад, однако специалисты компании «Доктор Веб» уже обнаружили Android-банкера, созданного на основе предоставленной киберпреступниками информации. Этот троянец, получивший имя Android.BankBot.149.origin, распространяется под видом безобидных программ. После того как пользователь смартфона или планшета устанавливает и запускает Android.BankBot.149.origin, банкер запрашивает доступ к функциям администратора мобильного устройства, чтобы усложнить своё удаление. Затем он прячется от пользователя, убирая свой значок с главного экрана.
Далее Android.BankBot.149.origin подключается к управляющему серверу и ожидает от него команд. Троянец может выполнять следующие действия:
Как и многие современные Android-банкеры, Android.BankBot.149.origin крадёт у пользователей конфиденциальную информацию, отслеживая запуск приложений «банк-клиент» и ПО для работы с платёжными системами. Исследованный вирусными аналитиками «Доктор Веб» образец контролирует запуск более трёх десятков таких программ. Как только Android.BankBot.149.origin обнаруживает, что одна из них начала работу, он загружает с управляющего сервера соответствующую фишинговую форму ввода логина и пароля для доступа к учётной записи банка и показывает её поверх атакуемого приложения.
Помимо кражи логинов и паролей троянец пытается похитить информацию о банковской карте владельца заражённого мобильного устройства. Для этого Android.BankBot.149.origin отслеживает запуск популярных приложений, таких как Facebook, Viber, Youtube, Messenger, WhatsApp, Uber, Snapchat, WeChat, imo, Instagram, Twitter и Play Маркет, и показывает поверх них фишинговое окно настроек платежного сервиса каталога Google Play.
При поступлении СМС троянец выключает все звуковые и вибросигналы, отправляет содержимое сообщений злоумышленникам и пытается удалить перехваченные СМС из списка входящих. В результате пользователь может не только не получить уведомления от кредитных организаций с информацией о незапланированных операциях с деньгами, но и не увидит другие сообщения, которые приходят на его номер.
Все украденные Android.BankBot.149.origin данные загружаются на управляющий сервер и доступны в панели администрирования. С её помощью киберпреступники не только получают интересующую их информацию, но и управляют вредоносным приложением.
В целом возможности этого троянца являются вполне стандартными для современных Android-банкеров. Однако поскольку киберпреступники создали его с использованием доступной любому желающему информации, можно ожидать появления множества новых аналогичных троянцев. Антивирусные продукты Dr.Web для Android успешно обнаруживают Android.BankBot.149.origin, поэтому для наших пользователей он опасности не представляет.
Вирусописатели опубликовали исходный код нового вредоносного приложения лишь месяц назад, однако специалисты компании «Доктор Веб» уже обнаружили Android-банкера, созданного на основе предоставленной киберпреступниками информации. Этот троянец, получивший имя Android.BankBot.149.origin, распространяется под видом безобидных программ. После того как пользователь смартфона или планшета устанавливает и запускает Android.BankBot.149.origin, банкер запрашивает доступ к функциям администратора мобильного устройства, чтобы усложнить своё удаление. Затем он прячется от пользователя, убирая свой значок с главного экрана.
Далее Android.BankBot.149.origin подключается к управляющему серверу и ожидает от него команд. Троянец может выполнять следующие действия:
- отправлять СМС-сообщения;
- перехватывать СМС-сообщения;
- запрашивать права администратора;
- выполнять USSD-запросы;
- получать из телефонной книги список номеров всех имеющихся контактов;
- рассылать СМС с полученным в команде текстом по всем номерам из телефонной книги;
- отслеживать местоположение устройства через спутники GPS;
- запрашивать на устройствах с современными версиями ОС Android дополнительное разрешение на отправку СМС-сообщений, выполнение звонков, доступ к телефонной книге и работу с GPS-приемником;
- получать конфигурационный файл со списком атакуемых банковских приложений;
- показывать фишинговые окна.
Как и многие современные Android-банкеры, Android.BankBot.149.origin крадёт у пользователей конфиденциальную информацию, отслеживая запуск приложений «банк-клиент» и ПО для работы с платёжными системами. Исследованный вирусными аналитиками «Доктор Веб» образец контролирует запуск более трёх десятков таких программ. Как только Android.BankBot.149.origin обнаруживает, что одна из них начала работу, он загружает с управляющего сервера соответствующую фишинговую форму ввода логина и пароля для доступа к учётной записи банка и показывает её поверх атакуемого приложения.
Помимо кражи логинов и паролей троянец пытается похитить информацию о банковской карте владельца заражённого мобильного устройства. Для этого Android.BankBot.149.origin отслеживает запуск популярных приложений, таких как Facebook, Viber, Youtube, Messenger, WhatsApp, Uber, Snapchat, WeChat, imo, Instagram, Twitter и Play Маркет, и показывает поверх них фишинговое окно настроек платежного сервиса каталога Google Play.
При поступлении СМС троянец выключает все звуковые и вибросигналы, отправляет содержимое сообщений злоумышленникам и пытается удалить перехваченные СМС из списка входящих. В результате пользователь может не только не получить уведомления от кредитных организаций с информацией о незапланированных операциях с деньгами, но и не увидит другие сообщения, которые приходят на его номер.
Все украденные Android.BankBot.149.origin данные загружаются на управляющий сервер и доступны в панели администрирования. С её помощью киберпреступники не только получают интересующую их информацию, но и управляют вредоносным приложением.
В целом возможности этого троянца являются вполне стандартными для современных Android-банкеров. Однако поскольку киберпреступники создали его с использованием доступной любому желающему информации, можно ожидать появления множества новых аналогичных троянцев. Антивирусные продукты Dr.Web для Android успешно обнаруживают Android.BankBot.149.origin, поэтому для наших пользователей он опасности не представляет.