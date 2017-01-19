"Лаборатория Касперского" выявила вредные привычки россиян в отношении паролей
19.01.2017, 16:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Каждый шестой интернет-пользователь в России сталкивался с попыткой взлома онлайн-аккаунта. Такие данные были получены в результате исследования «Лаборатории Касперского». Основная причина – россияне всё ещё не научились грамотно пользоваться паролями, подвергая тем самым риску безопасность своих учётных записей и сохранность личных данных.
Далеко не все считают необходимым защищать свои аккаунты с помощью надёжных и сильных паролей. Так, лишь треть (35%) пользователей создаёт новую комбинацию для каждого отдельного аккаунта, большинство же предпочитает оперировать ограниченным набором паролей, используя таким образом одно и то же для доступа сразу к нескольким учетным записям. Что ещё хуже, 8% опрошенных россиян вообще обходятся одним-единственным кодом доступа для всех своих аккаунтов.
Помимо этого, российские пользователи не особенно стремятся сделать свои пароли устойчивыми к взлому. Например, заглавные и прописные буквы комбинируют лишь 30% участников опроса, а небуквенные и нецифровые символы используют всего 23%. И это при том, что значительное число пользователей уверено в необходимости сильных паролей для защиты своих ключевых аккаунтов – систем онлайн-банкинга (50%), социальных сетей (34%) и личных кабинетов в онлайн-магазинах (31%).
Также исследование «Лаборатории Касперского» показало, что зачастую люди довольно небрежно обращаются со своими паролями. К примеру, треть опрошенных делилась ими с членами семьи, а 9% – с друзьями. Кроме того, 31% российских пользователей привык записывать коды доступа на бумаге – чтобы не забыть их. Все эти действия в конечном итоге могут спровоцировать случайную утечку данных.
«Мы доверяем Интернету сегодня слишком много личной и конфиденциальной информации. Так что пароль уже давно перестал быть просто формальным «ключом» к частному аккаунту человека в Сети и превратился в первую ступень защиты, от надёжности которой во многом зависит сохранность ценной информации. Между тем, люди продолжают относиться к паролям без должной серьёзности, подвергая тем самым риску свои банковские аккаунты, электронную почту, личные файлы и многое другое, – рассказывает Андрей Мохоля, руководитель потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского». – Лучшие пароли нельзя найти в словаре. По-настоящему надежный код доступа должен быть длинным, содержать много букв разного регистра, цифры и другие символы. Разумеется, запомнить подобные сложные комбинации для всего множества аккаунтов очень непросто, поэтому мы рекомендуем использовать специальные решения для генерации и хранения паролей».
Далеко не все считают необходимым защищать свои аккаунты с помощью надёжных и сильных паролей. Так, лишь треть (35%) пользователей создаёт новую комбинацию для каждого отдельного аккаунта, большинство же предпочитает оперировать ограниченным набором паролей, используя таким образом одно и то же для доступа сразу к нескольким учетным записям. Что ещё хуже, 8% опрошенных россиян вообще обходятся одним-единственным кодом доступа для всех своих аккаунтов.
Помимо этого, российские пользователи не особенно стремятся сделать свои пароли устойчивыми к взлому. Например, заглавные и прописные буквы комбинируют лишь 30% участников опроса, а небуквенные и нецифровые символы используют всего 23%. И это при том, что значительное число пользователей уверено в необходимости сильных паролей для защиты своих ключевых аккаунтов – систем онлайн-банкинга (50%), социальных сетей (34%) и личных кабинетов в онлайн-магазинах (31%).
Также исследование «Лаборатории Касперского» показало, что зачастую люди довольно небрежно обращаются со своими паролями. К примеру, треть опрошенных делилась ими с членами семьи, а 9% – с друзьями. Кроме того, 31% российских пользователей привык записывать коды доступа на бумаге – чтобы не забыть их. Все эти действия в конечном итоге могут спровоцировать случайную утечку данных.
«Мы доверяем Интернету сегодня слишком много личной и конфиденциальной информации. Так что пароль уже давно перестал быть просто формальным «ключом» к частному аккаунту человека в Сети и превратился в первую ступень защиты, от надёжности которой во многом зависит сохранность ценной информации. Между тем, люди продолжают относиться к паролям без должной серьёзности, подвергая тем самым риску свои банковские аккаунты, электронную почту, личные файлы и многое другое, – рассказывает Андрей Мохоля, руководитель потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского». – Лучшие пароли нельзя найти в словаре. По-настоящему надежный код доступа должен быть длинным, содержать много букв разного регистра, цифры и другие символы. Разумеется, запомнить подобные сложные комбинации для всего множества аккаунтов очень непросто, поэтому мы рекомендуем использовать специальные решения для генерации и хранения паролей».