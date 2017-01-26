Mail.Ru Group выходит на рынок горячего хранения данных
26.01.2017, 10:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Mail.Ru Group запускает «горячее хранилище» (Hotbox) на базе Облака для бизнеса. Продукт создан для тех, у кого есть потребность не только в хранении, но и раздаче большого количества файлов: в первую очередь, для владельцев посещаемых медиасервисов, online-сми и сайтов с UGC-контентом, а также разработчиков мобильных приложений. Сервис запускается в бета-режиме, компании приглашаются участие в закрытом тестировании.
«Горячее хранилище» предназначено для нагруженных сервисов, работа которых требует хранения и раздачи цифрового контента, и избавит бизнес от необходимости создавать под это собственную инфраструктуру. Ключевые преимущества нового сервиса —неограниченная масштабируемость, простота администрирования и высокая доступность. Дата-центры Mail.Ru Group расположены на территории РФ, что обеспечивает соответствие российскому законодательству и удобство работы с юрлицами, а также более высокую скорость ответа по сравнению с международными конкурентами.
Благодаря совместимости с API Amazon S3 переход на «горячее хранилище» будет простым и займет у технического специалиста минимум времени.
На время бета-тестирования сервис предоставляется бесплатно, а после официального запуска его участники получат специальные тарифы. Цены на «горячее хранилище» будут ниже, чем у большинства аналогичных решений на рынке. Пользователь сможет выбрать удобную и выгодную ему систему тарификации — по объёму занимаемого места, количеству операций загрузки или запросов к хранилищу.
В отличие от «холодного хранилища», запущенного в конце прошлого года и ориентированного на хранение архивов и бекапов, «горячее» создано, в первую очередь, для владельцев посещаемых медиасервисов, online-сми и сайтов с UGC-контентом, а также разработчиков мобильных приложений.
«Горячее хранилище» предназначено для нагруженных сервисов, работа которых требует хранения и раздачи цифрового контента, и избавит бизнес от необходимости создавать под это собственную инфраструктуру. Ключевые преимущества нового сервиса —неограниченная масштабируемость, простота администрирования и высокая доступность. Дата-центры Mail.Ru Group расположены на территории РФ, что обеспечивает соответствие российскому законодательству и удобство работы с юрлицами, а также более высокую скорость ответа по сравнению с международными конкурентами.
Благодаря совместимости с API Amazon S3 переход на «горячее хранилище» будет простым и займет у технического специалиста минимум времени.
На время бета-тестирования сервис предоставляется бесплатно, а после официального запуска его участники получат специальные тарифы. Цены на «горячее хранилище» будут ниже, чем у большинства аналогичных решений на рынке. Пользователь сможет выбрать удобную и выгодную ему систему тарификации — по объёму занимаемого места, количеству операций загрузки или запросов к хранилищу.
В отличие от «холодного хранилища», запущенного в конце прошлого года и ориентированного на хранение архивов и бекапов, «горячее» создано, в первую очередь, для владельцев посещаемых медиасервисов, online-сми и сайтов с UGC-контентом, а также разработчиков мобильных приложений.