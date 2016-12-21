Пользователи ВКонтакте смогут делать пожертвования проверенным фондам с приложением Добра Mail.Ru
21.12.2016, 12:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект Добро Mail.Ru запустил собственное приложение для сообществ ВКонтакте. Теперь пользователи социальной сети смогут делать пожертвования прямо в официальных представительствах фондов в самой популярной российской социальной сети, а благотворительные фонды-партнеры Добра Mail.Ru — вовремя помогать нуждающимся.
Людям, подписанным на сообщество благотворительной организации ВКонтакте, станет проще делать добро. Теперь, прочитав в ленте новостей о проекте, которому захотелось помочь, пользователь сможет это сделать, не покидая социальной сети. Пользователи, сделавшие пожертвования через приложение, смогут получать новости конкретных проектов, которым они помогли, а после того, как проект завершится, ознакомиться с финансовыми отчетами (для этого достаточно указать свой адрес электронной почты).
Воспользоваться этой возможностью может любой фонд, имеющий хотя бы один активный проект на Добре Mail.Ru и ведущий сообщество ВКонтакте. Для того, чтобы принимать помощь через социальную сеть, фонду необходимо установить приложение Добра по следующей ссылке: vk.com/app5715570.
Людям, подписанным на сообщество благотворительной организации ВКонтакте, станет проще делать добро. Теперь, прочитав в ленте новостей о проекте, которому захотелось помочь, пользователь сможет это сделать, не покидая социальной сети. Пользователи, сделавшие пожертвования через приложение, смогут получать новости конкретных проектов, которым они помогли, а после того, как проект завершится, ознакомиться с финансовыми отчетами (для этого достаточно указать свой адрес электронной почты).
Воспользоваться этой возможностью может любой фонд, имеющий хотя бы один активный проект на Добре Mail.Ru и ведущий сообщество ВКонтакте. Для того, чтобы принимать помощь через социальную сеть, фонду необходимо установить приложение Добра по следующей ссылке: vk.com/app5715570.