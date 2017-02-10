ВКонтакте запускает направление по работе с благотворительными организациями
10.02.2017, 16:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ВКонтакте запускает направление «Благотворительность», основные задачи которого — объединять представителей некоммерческого сектора на площадке, предоставлять инструменты для эффективной работы фондов и продвигать благотворительность среди пользователей VK. Официально зарегистрированные социально-ориентированные НКО c верифицированной страницей ВКонтакте смогут претендовать на получение грантов для бесплатного продвижения в социальной сети.
Также представители благотворительных организаций смогут бесплатно принять участие в образовательной программе «Инструменты ВКонтакте для благотворительных проектов». В течение нескольких недель специалисты будут прослушивать лекции, выполнять тестовые задания и задавать вопросы по работе в социальной сети.
Пользователи, которые хотят начать ориентироваться в сфере благотворительности в России, оказывать финансовую поддержку или помогать в качестве волонтёров, смогут выбрать подходящую организацию с помощью карты благотворительных фондов и следить за новостями в сообществе vk.com/charity.
Ирина Шубина, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:
«ВКонтакте — крупнейший онлайн-ресурс, который доступен совершенно бесплатно любой благотворительной организации. Именно поэтому социальные проекты выбирают эту площадку для того, чтобы рассказывать о себе, причём многие из них представлены исключительно в VK. Мы хотим, чтобы благотворительные фонды использовали возможности нашей площадки на 100% и готовы им помогать».
Также представители благотворительных организаций смогут бесплатно принять участие в образовательной программе «Инструменты ВКонтакте для благотворительных проектов». В течение нескольких недель специалисты будут прослушивать лекции, выполнять тестовые задания и задавать вопросы по работе в социальной сети.
Пользователи, которые хотят начать ориентироваться в сфере благотворительности в России, оказывать финансовую поддержку или помогать в качестве волонтёров, смогут выбрать подходящую организацию с помощью карты благотворительных фондов и следить за новостями в сообществе vk.com/charity.
Ирина Шубина, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:
«ВКонтакте — крупнейший онлайн-ресурс, который доступен совершенно бесплатно любой благотворительной организации. Именно поэтому социальные проекты выбирают эту площадку для того, чтобы рассказывать о себе, причём многие из них представлены исключительно в VK. Мы хотим, чтобы благотворительные фонды использовали возможности нашей площадки на 100% и готовы им помогать».