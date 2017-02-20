11 марта в Театре Эстрады им. А. Райкина состоится премьера программы "От романса к джазу"
20.02.2017, 10:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 марта на сцене петербургского Театра Эстрады им. А. Райкина (Б. Конюшенная, 27) состоится премьера необычной программы – «От романса к джазу». Концерт станет настоящим подарком для ценителей музыки: на сцену выйдет талантливая джазовая вокалистка Юлия Касьян, а также Давид Голощекин вместе со своим знаменитым ансамблем.
В советские годы именно Театр Эстрады стал площадкой, на которой могли выступать джазовые коллективы Леонида Утесова и Олега Лундстрема, радуя ленинградских поклонников этого «несоветского» музыкального жанра. Народный артист России, художественный руководитель и основатель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин продолжает эту традицию. В рамках проекта «Филармония джазовой музыки представляет...» он регулярно выходит на сцену легендарного театра с новыми оригинальными программами.
Однако мартовский концерт станет бенефисом Юлии Касьян. Талантливая джазовая вокалистка, лауреат многих международных конкурсов, Юлия Касьян получила классическое музыкальное образование. Ей под силу исполнить и академическую оперную партию, и старинный романс, и джазовую балладу. Этот редкий дар молодой певицы и решил продемонстрировать Давид Голощекин, задумав необычный по форме и по содержанию концерт.
Название – «От романса к джазу» – может поставить любителей музыки в тупик. Казалось бы, сложно представить столь отличные друг от друга жанры. Но, по словам джазмена, романс и джаз сближает... свобода! Свобода подхода к материалу и свобода трактовки, ведь один и тот же романс в исполнении разных исполнителей звучит по-разному. И джаз, и романс поют так, как чувствуют. Голощекин обещает: никакого «кича» – романса в джазовой интерпретации – не будет. Публику ждут два абсолютно разных отделения. В первом музыканты исполнят старинные русские романсы, во втором – произведения из репертуара классиков джазового вокала.
В советские годы именно Театр Эстрады стал площадкой, на которой могли выступать джазовые коллективы Леонида Утесова и Олега Лундстрема, радуя ленинградских поклонников этого «несоветского» музыкального жанра. Народный артист России, художественный руководитель и основатель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин продолжает эту традицию. В рамках проекта «Филармония джазовой музыки представляет...» он регулярно выходит на сцену легендарного театра с новыми оригинальными программами.
Однако мартовский концерт станет бенефисом Юлии Касьян. Талантливая джазовая вокалистка, лауреат многих международных конкурсов, Юлия Касьян получила классическое музыкальное образование. Ей под силу исполнить и академическую оперную партию, и старинный романс, и джазовую балладу. Этот редкий дар молодой певицы и решил продемонстрировать Давид Голощекин, задумав необычный по форме и по содержанию концерт.
Название – «От романса к джазу» – может поставить любителей музыки в тупик. Казалось бы, сложно представить столь отличные друг от друга жанры. Но, по словам джазмена, романс и джаз сближает... свобода! Свобода подхода к материалу и свобода трактовки, ведь один и тот же романс в исполнении разных исполнителей звучит по-разному. И джаз, и романс поют так, как чувствуют. Голощекин обещает: никакого «кича» – романса в джазовой интерпретации – не будет. Публику ждут два абсолютно разных отделения. В первом музыканты исполнят старинные русские романсы, во втором – произведения из репертуара классиков джазового вокала.