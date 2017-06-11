ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 13 июня в 19:00 откроет III Международный музыкальный фестиваль имени П.И. Чайковского, мероприятие состоится в Клину на большой сцене Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



В день открытия фестиваля пианист-виртуоз Денис Мацуев совместно с оркестром Московского театра «Геликон-опера» сыграет первый концерт для фортепиано с оркестром великого композитора, также выступит всемирно известная солистка Венской оперы Красимира Стоянова.



«Фестиваль будет проходить с 13 по 18 июня. В мероприятии примут участие Государственный симфонический оркестр “Новая Россия” под управлением Юрия Башмета, артисты Московской областной филармонии, Максим Дунаевский, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян. Впервые гостем фестиваля станет скрипач-виртуоз с мировым именем из Санкт-Петербурга Сергей Стадлер, который выступит совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром из северной столицы. Актриса Чулпан Хаматова и саксофонистка Вероника Кожухарова представят программу “Час, когда в души идёшь – как в руки”», – говорится в сообщении.