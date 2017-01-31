13 марта в КЗ "Яани Кирик" состоится концерт, посвящённый Георгу Отсу
31.01.2017, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ.13 марта в эстонском концертном зале Яани Кирик состоится концерт, посвящённый выдающемуся певцу Георгу Отсу, объединившему в своём творчестве Россию и Эстонию, ведь сам певец всю свою жизнь принадлежал обеим странам.
13 марта 2017 года, начало в 19 часов
Марис Лилосон (сопрано) Рене Соом (баритон)
Партия фортепиано - Сийм Селис
В программе: музыка из кинофильмов, песни, оперные арии и фрагменты оперетт из репертуара Георга Отса
Уроженец Петербурга, но житель Эстонии, Отс стал культурной иконой для нескольких поколений советских слушателей. Человек-легенда, обладатель прекрасного, бархатного баритона, проникающего прямо в душу, Отс был одинаково хорош и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Кумир Советского Союза, при всей своей многогранности Отс был поразительно цельным художником, с какой-то врожденной естественностью он переходил из одного жанра в другой, всегда оставаясь самим собой.
В честь Георга Отса назвали планету, его имя носят улицы в России, Украине и Эстонии, о нём сняли художественное кино. Мягкий, обволакивающий тембр его голоса приводил в трепет тысячи женских сердец. А ведь он ушёл в мир иной более 40 лет назад! Но нет на мировой эстраде второго Отса — с таким же безупречным вкусом и благородством, какие были у Георга. И с таким же искристым, как шампанское, лирическим баритоном.
13 марта на сцене Яани Кирик выступят эстонские солисты – сопрано Марис Лилосон и солист Национальной оперы «Эстония» баритон Рене Соом. В сопровождении пианиста Сийма Селиса они исполнят произведения из репертуара великого эстонского певца Георга Отса.
13 марта 2017 года, начало в 19 часов
Марис Лилосон (сопрано) Рене Соом (баритон)
Партия фортепиано - Сийм Селис
В программе: музыка из кинофильмов, песни, оперные арии и фрагменты оперетт из репертуара Георга Отса
Уроженец Петербурга, но житель Эстонии, Отс стал культурной иконой для нескольких поколений советских слушателей. Человек-легенда, обладатель прекрасного, бархатного баритона, проникающего прямо в душу, Отс был одинаково хорош и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Кумир Советского Союза, при всей своей многогранности Отс был поразительно цельным художником, с какой-то врожденной естественностью он переходил из одного жанра в другой, всегда оставаясь самим собой.
В честь Георга Отса назвали планету, его имя носят улицы в России, Украине и Эстонии, о нём сняли художественное кино. Мягкий, обволакивающий тембр его голоса приводил в трепет тысячи женских сердец. А ведь он ушёл в мир иной более 40 лет назад! Но нет на мировой эстраде второго Отса — с таким же безупречным вкусом и благородством, какие были у Георга. И с таким же искристым, как шампанское, лирическим баритоном.
13 марта на сцене Яани Кирик выступят эстонские солисты – сопрано Марис Лилосон и солист Национальной оперы «Эстония» баритон Рене Соом. В сопровождении пианиста Сийма Селиса они исполнят произведения из репертуара великого эстонского певца Георга Отса.