13 мая в МГК выступит победитель конкурса "Щелкунчик" Сергей Давыдченко
12.05.2017, 15:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Основанный телеканалом «Россия-Культура» в 2000 году, Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» на сегодняшний день является единственным в своем роде событием в жанре классической музыки благодаря своей уникальной концепции. Его цель — выявить в раннем возрасте особо одарённых и артистичных молодых музыкантов и открыть им широкую сцену для международного дебюта.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
13 мая, суббота, 14.00
АБОНЕМЕНТ №5
«Для всей семьи»
Лауреаты Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» разных лет
Симфонический оркестр студентов Московской консерватории
Дирижёр — Анатолий ЛЕВИН
I премия, Приз зрительских симпатий
XVII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (2016)
Сергей ДАВЫДЧЕНКО (фортепиано)
В концерте принимает участие актёр театра и кино
Александр АРЗИН
В программе:
П. Чайковский – «Щелкунчик», музыка балета, соч. 71 (фрагменты)
Э. Григ – Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16
13 мая 2017 г. в Большом зале в рамках дневного абонемента для всей семьи состоится выступление победителя и обладателя Приза зрительских симпатий и Специального приза Московской консерватории XVII-го Конкурса «Щелкунчик» (2016) — Сергея Давыдченко. Сергей учится в ДШИ им. Д. Кабалевского г. Минеральные Воды и одновременно обучается на подготовительных курсах при Ставропольском краевом музыкальном колледже им. В.И. Сафонова (класс Т.Б. Левадной). Несмотря на юный возраст, Сергей — победитель престижных международных состязаний: Гран-При XI Международного юношеского конкурса пианистов им. В.И. Сафонова (Пятигорск, 2015); I премия Х Международного конкурса молодых пианистов им. А. Караманова (Симферополь, 2015); Гран-При XI Международного конкурса фортепианной и ансамблевой музыки «Путь к мастерству» (Ростов-на-Дону, 2016). Вместе с Концертным симфоническим оркестром Московской консерватории под управлением заслуженного артиста России Анатолия Левина Сергей Давыдченко исполнит Фортепианный концерт Э. Грига. Также в программе прозвучат фрагменты музыки балета «Щелкунчик» П. Чайковского. А погрузиться в атмосферу любимой сказки поможет постоянный участник абонемента — актёр театра и кино Александр Арзин.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
13 мая, суббота, 14.00
АБОНЕМЕНТ №5
«Для всей семьи»
Лауреаты Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» разных лет
Симфонический оркестр студентов Московской консерватории
Дирижёр — Анатолий ЛЕВИН
I премия, Приз зрительских симпатий
XVII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (2016)
Сергей ДАВЫДЧЕНКО (фортепиано)
В концерте принимает участие актёр театра и кино
Александр АРЗИН
В программе:
П. Чайковский – «Щелкунчик», музыка балета, соч. 71 (фрагменты)
Э. Григ – Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16
13 мая 2017 г. в Большом зале в рамках дневного абонемента для всей семьи состоится выступление победителя и обладателя Приза зрительских симпатий и Специального приза Московской консерватории XVII-го Конкурса «Щелкунчик» (2016) — Сергея Давыдченко. Сергей учится в ДШИ им. Д. Кабалевского г. Минеральные Воды и одновременно обучается на подготовительных курсах при Ставропольском краевом музыкальном колледже им. В.И. Сафонова (класс Т.Б. Левадной). Несмотря на юный возраст, Сергей — победитель престижных международных состязаний: Гран-При XI Международного юношеского конкурса пианистов им. В.И. Сафонова (Пятигорск, 2015); I премия Х Международного конкурса молодых пианистов им. А. Караманова (Симферополь, 2015); Гран-При XI Международного конкурса фортепианной и ансамблевой музыки «Путь к мастерству» (Ростов-на-Дону, 2016). Вместе с Концертным симфоническим оркестром Московской консерватории под управлением заслуженного артиста России Анатолия Левина Сергей Давыдченко исполнит Фортепианный концерт Э. Грига. Также в программе прозвучат фрагменты музыки балета «Щелкунчик» П. Чайковского. А погрузиться в атмосферу любимой сказки поможет постоянный участник абонемента — актёр театра и кино Александр Арзин.