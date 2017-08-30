ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Открытие нового концертного сезона в Малом зале Московской консерватории ознаменовано масштабным событием –народного артиста РСФСР, доктора искусствоведения, уникального музыканта и чуткого педагога

Александр Гедике происходил из семьи потомственных немецких органистов. Его дед, обосновавшийся в России ещё в начале XIX века, был органистом Московской католической церкви святого Людовика. Там же служил и отец Гедике, под руководством которого маленький Саша начал обучаться игре сначала на рояле, а затем на органе. Уже с 10-летнего возраста он замещал отца в церкви, а с 12 лет начал принимать участие в концертах. Первый сольный органный концерт он дал в Большом зале консерватории. Всего же здесь им было сыграно более 200 концертов. На протяжении десятилетий Гедике являлся ведущим отечественным органистом, благодаря которому в стране стала регулярной и очень популярной практика органных вечеров и органных абонементов.

«Органные концерты Александра Гедике, а потом и других органистов, прежде всего его учеников, были едва ли не самыми посещаемыми концертами в Советской России, – рассказывает профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения Елена Сорокина. – Почему? Думается, что орган, хотя никогда и не был у нас культовым инструментом, но своим тембром вызывал определённые ассоциации и в какой-то мере заполнял духовный вакуум, который, конечно же, ощущался в те годы. Именно органные концерты отчасти восполняли недостаток храмового общения. Роль Александра Гедике в истории отечественной музыки оказалась совершенно особой. Орган был известен в России и раньше, но в полной мере освоение органной музыки пришлось лишь на начало XX века. Именно Гедике дал импульс развитию органного творчества в России, как исполнительского, так и композиторского. Им написано множество произведений для этого величественного инструмента: концерты, прелюдии и фуги, хоралы, фантазии».

1 сентября в честь именитого музыканта на сцену Малого зала выйдут лауреаты международного конкурса органистов имени А. Гедике Мария Черепанова и Анастасия Сидоркина.

Мария Черепанова (орган) родилась в Москве. Окончила Московскую консерваторию по классу профессора Н.Н. Гуреевой. В 2014 году стала лауреатом Премии Правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в сфере культуры». Принимала участие в мастер-классах Т. Троттера, Р. Прието-Рамиреса, У. Вальтера, Л. Ломанна.

Анастасия Сидоркина (орган) – студентка Московской консерватории по классу Н.Н. Гуреевой. Ведёт активную концертную деятельность и ежегодно принимает участие в различных московских органных фестивалях. Анастасия Сидоркина принимала участие в международных мастер-классах с такими всемирно известными профессорами, как Г. Рост (Австрия), А. Гаст (Германия), О. Латри (Франция) и др. Концертный репертуар Анастасии включает произведения зарубежных и русских композиторов разных стилей и эпох.





МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

1 сентября, пятница, 19.00

АБОНЕМЕНТ №10

«К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ГЕДИКЕ»

Мария ЧЕРЕПАНОВА (орган)

Анастасия СИДОРКИНА (орган)

В концерте принимает участие —

Антон ПРИЩЕПА (кларнет)

В программе:

Д. Букстехуде – Токката in F, BuxWV 157

Ф. Мартен – Sonata da chiesa для кларнета и органа

Г. Л. Катуар – Прелюдия и фуга, соч. 25

А. Рабо – Конкурсное соло для кларнета и органа, соч. 10

А. Вивальди – И. С. Бах – Концерт ля минор, BWV 593

Х. С. Кушнарёв – Пассакалия и фуга

А. Ф. Гедике – Прелюдия для органа, арфы, трубы и струнного оркестра