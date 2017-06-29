14 июля в КЗ Яани Кирик выступит знаменитый Мужской хор французских басков
29.06.2017, 18:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 июля в концертном зале Яани Кирик с единственным концертом выступит знаменитый Мужской хор французских басков «Анайки». Необычное, красочное и завораживающее представление этого уникального коллектива включает в себя традиционные баскские песнопения в сопровождении баскского танца и традиционных инструментов, популярнейшие баскские мелодии, а также музыку других национальностей.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
14 июля 2017 года
Начало в 19 часов
МУЖСКОЙ ХОР ФРАНЦУЗСКИХ БАСКОВ
«АНАЙКИ»
Художественный руководитель - Жан-Мари Гезала
Основанный в 1987 году аббатом Жаном Элисагарой - капелланом Басков Парижа - Мужской Баскский Хор АНАЙКИ с 1990 года существует под руководством Жана-Мари Гезала. Хор «Анайки» (переводится «среди братьев») объединяет певцов – басков по происхождению или друзей Страны Басков, которые продолжают традиции баскского творчества и своей главной задачей ставят знакомство все большего количества зрителей с баскской культурой.
От Дворца ЮНЕСКО до знаменитой «Олимпии» в Париже, от Церкви Святого Людовика (на острове Сен-Луи в Париже) до Церквей знаменитого баскского города Сан-Жан-де-Люз и горной деревни Айноа, от Дворца Спорта в Бордо до Центрального Дома Работников Искусства в Москве, от Большого Театра г.Байонн до знаменитого Зала Плейель в Париже - вот далеко не полный список залов, где выступает Хор Анайки. Со дня основания Мужской Хор Анайки дает концерты и спектакли, представляя песни в сопровождении баскского танца и традиционных баскских инструментов, таких, например, как виртуоз игры на традиционной баскской флейте чисту (txistu) Поленци Гезала или же перкуссионистов, практикующих игру на чалапарте (txalaparta) – старинном ударном баскском инструменте.
Репертуар хора в основном состоит из традиционных баскских полифонических народных и церковных песен, но также открыт певческим традициям других стран: России, Украины, Грузии и др. Разумеется, популярнейшие баскские мелодии всегда присутствуют в программах концертов «Анайки», но также звучат и редко исполняемые или полностью забытые песни. Среди самых известных программ коллектива - уникальный проект «Рождество Баскское, Рождество Русское», существующий уже 20 лет; наряду с этим проектом, Анайки сами постоянно представляют парижской публике свои рождественские программы, которые всегда собирают значительное количество зрителей.
Художественный руководитель Мужского Хора «Анайки» Жан-Мари Гезала родился в музыкальной семье, что с детства определило его призвание. Привычный к кулисам театров, где выступал его отец, Жан-Мари в возрасте 10-ти лет начинает выступать как танцор и певец, и сцена очень быстро становится для него не только местом, где можно прославиться, но и возможностью продвигать и развивать баскскую культуру. В возрасте 16-ти лет Жан-Мари вместе со своим братом создаёт ансамбль баскского танца, который участвует в различных культурных событиях и фестивалях, например, в знаменитом Международном Фестивале Лланголена (Llangollen, Уэльс, страна кельтов).
В 1988 году Жан-Мари Гесала начинает сотрудничать с Мужским Хором «Анайки» в Доме Басков Парижа, а два года спустя становится его руководителем.
Жан-Мари активно сотрудничает, также, с другими известными баскскими коллективами и осуществляет различные проекты, например, с Мужским Хором Басков из Сан-Себастьяна (Испания) (Coro Easo de San-Sebastien), где он является почётным членом. Каждый год он также работает с профессиональными русскими хоровыми коллективами. Кроме того он руководит Смешанным Хором Hegoa, сформированный из басков, живущих в Париже, мужским ансамблем «Айскоа» (Aizkoa) в Байонне. Жан-Мари Гезала является также вице-президентом Дома Басков Парижа и директором Культурного Центра Жана Вердье в Париже.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
14 июля 2017 года
Начало в 19 часов
МУЖСКОЙ ХОР ФРАНЦУЗСКИХ БАСКОВ
«АНАЙКИ»
Художественный руководитель - Жан-Мари Гезала
Основанный в 1987 году аббатом Жаном Элисагарой - капелланом Басков Парижа - Мужской Баскский Хор АНАЙКИ с 1990 года существует под руководством Жана-Мари Гезала. Хор «Анайки» (переводится «среди братьев») объединяет певцов – басков по происхождению или друзей Страны Басков, которые продолжают традиции баскского творчества и своей главной задачей ставят знакомство все большего количества зрителей с баскской культурой.
От Дворца ЮНЕСКО до знаменитой «Олимпии» в Париже, от Церкви Святого Людовика (на острове Сен-Луи в Париже) до Церквей знаменитого баскского города Сан-Жан-де-Люз и горной деревни Айноа, от Дворца Спорта в Бордо до Центрального Дома Работников Искусства в Москве, от Большого Театра г.Байонн до знаменитого Зала Плейель в Париже - вот далеко не полный список залов, где выступает Хор Анайки. Со дня основания Мужской Хор Анайки дает концерты и спектакли, представляя песни в сопровождении баскского танца и традиционных баскских инструментов, таких, например, как виртуоз игры на традиционной баскской флейте чисту (txistu) Поленци Гезала или же перкуссионистов, практикующих игру на чалапарте (txalaparta) – старинном ударном баскском инструменте.
Репертуар хора в основном состоит из традиционных баскских полифонических народных и церковных песен, но также открыт певческим традициям других стран: России, Украины, Грузии и др. Разумеется, популярнейшие баскские мелодии всегда присутствуют в программах концертов «Анайки», но также звучат и редко исполняемые или полностью забытые песни. Среди самых известных программ коллектива - уникальный проект «Рождество Баскское, Рождество Русское», существующий уже 20 лет; наряду с этим проектом, Анайки сами постоянно представляют парижской публике свои рождественские программы, которые всегда собирают значительное количество зрителей.
Художественный руководитель Мужского Хора «Анайки» Жан-Мари Гезала родился в музыкальной семье, что с детства определило его призвание. Привычный к кулисам театров, где выступал его отец, Жан-Мари в возрасте 10-ти лет начинает выступать как танцор и певец, и сцена очень быстро становится для него не только местом, где можно прославиться, но и возможностью продвигать и развивать баскскую культуру. В возрасте 16-ти лет Жан-Мари вместе со своим братом создаёт ансамбль баскского танца, который участвует в различных культурных событиях и фестивалях, например, в знаменитом Международном Фестивале Лланголена (Llangollen, Уэльс, страна кельтов).
В 1988 году Жан-Мари Гесала начинает сотрудничать с Мужским Хором «Анайки» в Доме Басков Парижа, а два года спустя становится его руководителем.
Жан-Мари активно сотрудничает, также, с другими известными баскскими коллективами и осуществляет различные проекты, например, с Мужским Хором Басков из Сан-Себастьяна (Испания) (Coro Easo de San-Sebastien), где он является почётным членом. Каждый год он также работает с профессиональными русскими хоровыми коллективами. Кроме того он руководит Смешанным Хором Hegoa, сформированный из басков, живущих в Париже, мужским ансамблем «Айскоа» (Aizkoa) в Байонне. Жан-Мари Гезала является также вице-президентом Дома Басков Парижа и директором Культурного Центра Жана Вердье в Париже.