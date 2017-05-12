14 мая в МГК состоится закрытие фестиваля классической музыки Musica Integral
12.05.2017, 15:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 по 14 мая в Москве проходит II студенческий фестиваль классической музыки «Musica Integral», что переводится как «музыка объединяет». Идея фестиваля заключается в объединении в камерные ансамбли и оркестр профессиональных музыкантов, студентов и выпускников консерватории вместе со студентами других вузов различных немузыкальных специальностей, которые имеют как минимум начальное музыкальное образование, но не выбрали музыку своей профессией.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
14 мая, воскресенье, 19.00
II Всероссийский фестиваль
Ассоциации студенческих клубов классической музыки России
«MUSICA INTEGRAL»
Закрытие
Оркестр Ассоциации студенческих клубов классической музыки России
Дирижёр — Денис СОН
Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано), Александр РАММ (виолончель)
Гайк КАЗАЗЯН (скрипка), Мария ЧЕПУРИНА (флейта)
Филипп НОДЕЛЬ (гобой)
Камерные ансамбли
Студенты музыкальных и немузыкальных вузов
В программе:
Вивальди, Чайковский, Рахманинов, Шуберт, Дворжак, Бородин, Паганини, Пярт, Сен-Санс, Элгар, Свиридов, Соллима
Цели фестиваля — объединение молодых людей различных специальностей на основе музыкального искусства, популяризация классической музыки, возможность продолжать музыкальные занятия и выступления для огромного количества людей, которые получили уникальные навыки игры на музыкальных инструментах в музыкальных школах, возрождение традиций любительского музицирования. В концертах Фестиваля примут участие студенты и выпускники Московской консерватории, МГУ им. М.В. Ломоносова, ВГИКа им. С.А. Герасимова, ГИТИСа, МАРХИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургского университета, Пермского университета, Новосибирского университета, Нижегородской консерватории имени М. Глинки. Концерты Фестиваля состоятся в ДК МГУ им. М В. Ломоносова (10 мая), Актовом зале ВГИКа им. С.А. Герасимова (11 мая), Красном зале МАРХИ (13 мая). Также в рамках фестиваля с 4 по 7 мая пройдут концерты студентов МГК имени П.И. Чайковского в Доме-музее им. А.П. Чехова, а также мастер-классы преподавателей Консерватории М. Кессельман, Е. Румянцева, Д. Каприна, С. Воронова, А. Янчишиной.
Заключительным аккордом Фестиваля станет концерт 14 мая в Большом зале Московской консерватории. В нём принимут участие солистка московской филармонии и председатель Попечительского совета Ассоциации студенческих клубов классической музыки Екатерина Мечетина, лауреаты конкурса имени П.И. Чайковского Александр Рамм, Гайк Казазян, а также Мария Чепурина, Филипп Нодель. Оркестр Ассоциации студенческих клубов классической музыки возглавит дирижёр Денис Сон.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
14 мая, воскресенье, 19.00
II Всероссийский фестиваль
Ассоциации студенческих клубов классической музыки России
«MUSICA INTEGRAL»
Закрытие
Оркестр Ассоциации студенческих клубов классической музыки России
Дирижёр — Денис СОН
Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано), Александр РАММ (виолончель)
Гайк КАЗАЗЯН (скрипка), Мария ЧЕПУРИНА (флейта)
Филипп НОДЕЛЬ (гобой)
Камерные ансамбли
Студенты музыкальных и немузыкальных вузов
В программе:
Вивальди, Чайковский, Рахманинов, Шуберт, Дворжак, Бородин, Паганини, Пярт, Сен-Санс, Элгар, Свиридов, Соллима
Цели фестиваля — объединение молодых людей различных специальностей на основе музыкального искусства, популяризация классической музыки, возможность продолжать музыкальные занятия и выступления для огромного количества людей, которые получили уникальные навыки игры на музыкальных инструментах в музыкальных школах, возрождение традиций любительского музицирования. В концертах Фестиваля примут участие студенты и выпускники Московской консерватории, МГУ им. М.В. Ломоносова, ВГИКа им. С.А. Герасимова, ГИТИСа, МАРХИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургского университета, Пермского университета, Новосибирского университета, Нижегородской консерватории имени М. Глинки. Концерты Фестиваля состоятся в ДК МГУ им. М В. Ломоносова (10 мая), Актовом зале ВГИКа им. С.А. Герасимова (11 мая), Красном зале МАРХИ (13 мая). Также в рамках фестиваля с 4 по 7 мая пройдут концерты студентов МГК имени П.И. Чайковского в Доме-музее им. А.П. Чехова, а также мастер-классы преподавателей Консерватории М. Кессельман, Е. Румянцева, Д. Каприна, С. Воронова, А. Янчишиной.
Заключительным аккордом Фестиваля станет концерт 14 мая в Большом зале Московской консерватории. В нём принимут участие солистка московской филармонии и председатель Попечительского совета Ассоциации студенческих клубов классической музыки Екатерина Мечетина, лауреаты конкурса имени П.И. Чайковского Александр Рамм, Гайк Казазян, а также Мария Чепурина, Филипп Нодель. Оркестр Ассоциации студенческих клубов классической музыки возглавит дирижёр Денис Сон.