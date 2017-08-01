ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За первые восемь дней фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» гости приобрели 152 500 банок варенья. Чаще всего покупают клубничное, но спросом пользуются и экзотические вкусы — например, варенье с имбирём или еловыми шишками.

«Хитами продаж стали такие сорта варенья, как клубничное, “тархун”, варенье с имбирём, грецким орехом, лепестками роз, дыней, еловыми шишками, мятой, кизиловое, тыква-имбирь, джем из инжира, джем из топинамбура, а также различные сорта варенья, приготовленные по авторским рецептам», — рассказали в оргкомитете фестиваля.

Горожане также купили 45 750 килограммов печенья, шоколада, конфет, мармелада и разнообразных десертов. Запивать сладости посетители предпочитают морсами, минеральной водой, лимонадами, безалкогольным мохито и ягодными смузи. Всего на фестивальных площадках продали 30 500 литров напитков.