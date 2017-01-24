15 февраля в КЦ Яани Кирик покажут программу "От Вивальди до Пьяццоллы"
24.01.2017, 16:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 февраля в Яани Кирик цикл «ОРГАНичный союз» представит программу «От Вивальди до Пьяццоллы». Известные московские музыканты - органистка Анастасия Сидельников, флейтистка Дарья Гончарова и гобоист Владимир Вяткин - исполнят программу из произведений композиторов прошлого и современности: инструментальные концерты, трио-сонаты, хоральные прелюдии Вивальди, Баха, Телеманна, вокальные произведения Глюка и Рахманинова, фрагмент из музыки к кинофильму «Миссия» Морриконе и, конечно, знаменитые танго Астора Пьяццоллы – «Весна», «Забвение» и Либертанго.
Анастасия Сидельникова окончила с отличием в 1989 году Московскую консерваторию по двум специальностям — фортепиано (класс профессора Л. Н. Наумова) и орган (класс профессора Л. И. Ройзмана). В ассистентуре-стажировке занималась по классу органа у доцента Б. А. Романова, совершенствовала мастерство у ведущих педагогов-органистов Европы: Ханса Фагиуса (Дания-Швеция), Харальда Фогеля (Германия), Ханса и Мартина Хазельбёк (Австрия), Иона Лауквика (Германия), Людгера Ломана (Германия), Пита Кее (Нидерланды), Жана Гийю (Швейцария-Франция) и других. В настоящее время А.Сидельникова много выступает в городах России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, принимает участие в международных музыкальных фестивалях.
Дарья Гончарова выпускница Московской консерватории по классу флейты у профессора А.М.Голышева. В настоящее время солистка Московской филармонии, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Обладательница «Гран-При» международного конкурса «Musica Classica»
лауреат «Дельфийских» игр, дипломант международного конкурса Флейтистов имени Кулау (Германия). Постоянная участница различных музыкальных фестивалей, среди них «Московская Осень», «Времена Года», «Молодые Таланты России».
Владимир Вяткин - лауреат Международных конкурсов, солист Московской Филармонии. Выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных. Лауреат восьми международных конкурсов, стипендиат Администрации Президента РФ Д. А.Медведева. Выступает со многими оркестрами, среди которых: Musica Viva, Времена Года, Гнесинские Виртуозы, Национальный Филармонический Оркестр России, Государственный камерный оркестр России, Парижский камерный оркестр и т.д.
Анастасия Сидельникова окончила с отличием в 1989 году Московскую консерваторию по двум специальностям — фортепиано (класс профессора Л. Н. Наумова) и орган (класс профессора Л. И. Ройзмана). В ассистентуре-стажировке занималась по классу органа у доцента Б. А. Романова, совершенствовала мастерство у ведущих педагогов-органистов Европы: Ханса Фагиуса (Дания-Швеция), Харальда Фогеля (Германия), Ханса и Мартина Хазельбёк (Австрия), Иона Лауквика (Германия), Людгера Ломана (Германия), Пита Кее (Нидерланды), Жана Гийю (Швейцария-Франция) и других. В настоящее время А.Сидельникова много выступает в городах России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, принимает участие в международных музыкальных фестивалях.
Дарья Гончарова выпускница Московской консерватории по классу флейты у профессора А.М.Голышева. В настоящее время солистка Московской филармонии, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Обладательница «Гран-При» международного конкурса «Musica Classica»
лауреат «Дельфийских» игр, дипломант международного конкурса Флейтистов имени Кулау (Германия). Постоянная участница различных музыкальных фестивалей, среди них «Московская Осень», «Времена Года», «Молодые Таланты России».
Владимир Вяткин - лауреат Международных конкурсов, солист Московской Филармонии. Выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных. Лауреат восьми международных конкурсов, стипендиат Администрации Президента РФ Д. А.Медведева. Выступает со многими оркестрами, среди которых: Musica Viva, Времена Года, Гнесинские Виртуозы, Национальный Филармонический Оркестр России, Государственный камерный оркестр России, Парижский камерный оркестр и т.д.