15 марта в Филармонии джазовой музыки пройдёт концерт фестиваля "Посвящение маэстро"
03.03.2017, 10:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 марта концерт фестиваля «Посвящение маэстро» состоится в Филармонии джазовой музыки. В программе «Посвящение джазу» выступят народный артист России, знаменитый джазовый мультиинструменталист Давид Голощекин и лауреат международных конкурсов пианист Николай Сизов. В исполнении этого блестящего дуэта прозвучат знаменитые джазовые стандарты и импровизации.
Давид Голощёкин – выдающийся представитель ленинградской джазовой школы. Неоднократно выступал с Дюком Эллингтоном, Диззи Гиллеспи и другими знаменитыми музыкантами. Маэстро играет на таких инструментах, как скрипка, арфа, фортепиано, флюгельгорн, саксофон, контрабас, вибрафон, ударные. Благодаря Давиду Голощекину в 1989 году в Ленинграде открылась единственная в мире Государственная филармония джазовой музыки с двумя концертными залами. Атмосферу «главного джазового дома», где каждый день звучала потрясающая музыка, как нельзя лучше передает фраза самого Голощекина: «Чтобы слушать джаз, не обязательно ехать в Нью-Йорк». Филармония джазовой музыки становится концертной площадкой ежегодного джазового фестиваля «Осенние ритмы», здесь же в 1991 году проводится 1-й конкурс молодых исполнителей «Джазовые старты» (в дальнейшем получивший название «Осенний марафон»). В 1994 году Филармония джазовой музыки проводит 1-й фестиваль «Свинг белой ночи», который становится ежегодным. В 2001 году Давид Семенович Голощекин назван «музыкантом года», а с сентября 2002 года начал читать курс лекций о джазе в Санкт-Петербургском государственном педагогическом университете.
Давид Голощекин – народный артист России, обладатель ряда премий, в том числе: Царскосельской премии «За вклад в культуру Санкт-Петербурга», премии Правительства Санкт-Петербурга, премии Фонда имени П.И. Чайковского «Золотой Аполлон».
Николай Сизов- пианист, руководитель ансамбля, один из самых профессиональных джазменов Санкт-Петербурга, блестящий солист и искушённый концертмейстер. За свою творческую карьеру был участником многих джазовых коллективов, регулярно выступает с концертами как лидер собственных проектов в России и за рубежом. Постоянно сотрудничает с Д.С.Голощёкиным, является участником «Bart-Quartet» п/у A. Bartelucci, а также руководит собственным трио и квартетом, участвует во многих фестивальных и концертных программах в Санкт-Петербурге. С 2002 года участвует в проекте Виктории Урусовой "Gentie Voice". С 2011 года периодически сотрудничает с группой «Billy's Band».
С 2012 года (со дня основания джаз-бара) регулярно выступает в «The Hat Jazz Bar». Сотрудничал с зарубежными музыкантами: Winton Marsalis, Louis Hayes, Jamie Davis, Richi Cole, P.Bollenbeck, Grant Stewart, A. Bartelucci, M.Urbaniak, E.Alexander, Gene Jackson, J.Loweless, Emma Lanford, David Post, Jason Brown, Stephen Triffitt, Sharon Clark, Kathryn Farmer и др.
Давид Голощёкин – выдающийся представитель ленинградской джазовой школы. Неоднократно выступал с Дюком Эллингтоном, Диззи Гиллеспи и другими знаменитыми музыкантами. Маэстро играет на таких инструментах, как скрипка, арфа, фортепиано, флюгельгорн, саксофон, контрабас, вибрафон, ударные. Благодаря Давиду Голощекину в 1989 году в Ленинграде открылась единственная в мире Государственная филармония джазовой музыки с двумя концертными залами. Атмосферу «главного джазового дома», где каждый день звучала потрясающая музыка, как нельзя лучше передает фраза самого Голощекина: «Чтобы слушать джаз, не обязательно ехать в Нью-Йорк». Филармония джазовой музыки становится концертной площадкой ежегодного джазового фестиваля «Осенние ритмы», здесь же в 1991 году проводится 1-й конкурс молодых исполнителей «Джазовые старты» (в дальнейшем получивший название «Осенний марафон»). В 1994 году Филармония джазовой музыки проводит 1-й фестиваль «Свинг белой ночи», который становится ежегодным. В 2001 году Давид Семенович Голощекин назван «музыкантом года», а с сентября 2002 года начал читать курс лекций о джазе в Санкт-Петербургском государственном педагогическом университете.
Давид Голощекин – народный артист России, обладатель ряда премий, в том числе: Царскосельской премии «За вклад в культуру Санкт-Петербурга», премии Правительства Санкт-Петербурга, премии Фонда имени П.И. Чайковского «Золотой Аполлон».
Николай Сизов- пианист, руководитель ансамбля, один из самых профессиональных джазменов Санкт-Петербурга, блестящий солист и искушённый концертмейстер. За свою творческую карьеру был участником многих джазовых коллективов, регулярно выступает с концертами как лидер собственных проектов в России и за рубежом. Постоянно сотрудничает с Д.С.Голощёкиным, является участником «Bart-Quartet» п/у A. Bartelucci, а также руководит собственным трио и квартетом, участвует во многих фестивальных и концертных программах в Санкт-Петербурге. С 2002 года участвует в проекте Виктории Урусовой "Gentie Voice". С 2011 года периодически сотрудничает с группой «Billy's Band».
С 2012 года (со дня основания джаз-бара) регулярно выступает в «The Hat Jazz Bar». Сотрудничал с зарубежными музыкантами: Winton Marsalis, Louis Hayes, Jamie Davis, Richi Cole, P.Bollenbeck, Grant Stewart, A. Bartelucci, M.Urbaniak, E.Alexander, Gene Jackson, J.Loweless, Emma Lanford, David Post, Jason Brown, Stephen Triffitt, Sharon Clark, Kathryn Farmer и др.