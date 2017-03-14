15 марта в Приморском крае пройдёт молодёжный флешмоб
14.03.2017, 12:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Одно из мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – масштабный флешмоб – пройдёт в Приморье 15 марта.
Как рассказали в краевом департаменте по делам молодёжи, мероприятие состоится на центральной площади Владивостока. Начало – в 15.00. Здесь все участники флешмоба выстроятся в символ Всемирного фестиваля – цветок ромашки с «Голубем мира» внутри.
Регистрация на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов завершается 15 апреля.
«О своём желании стать частью масштабного события заявили уже более 300 приморцев. Участниками флешмоба могут стать не только те, кто уже подал заявку на фестиваль, но и любой желающий», – рассказал директор департамента Александр Кайданович.
Участниками фестиваля могут стать приморцы в возрасте от 18 до 35 лет – лидеры молодёжных организаций и политических партий НКО, молодые журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссёры, спортсмены, молодые предприниматели, учёные и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. Специальный региональный комитет отберёт самых достойных – 50 участников и 90 волонтёров, которые представят Приморье на форуме. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтеров покроют краевой и федеральный бюджеты.
Официальный статус «Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году в России» присвоен молодёжной общественной организации «Волонтёр Приморья».
Отметим, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов состоится с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Здесь соберутся более 20 тысяч представителей активной и талантливой молодёжи со всего мира. Из них половина – россияне.
Как рассказали в краевом департаменте по делам молодёжи, мероприятие состоится на центральной площади Владивостока. Начало – в 15.00. Здесь все участники флешмоба выстроятся в символ Всемирного фестиваля – цветок ромашки с «Голубем мира» внутри.
Регистрация на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов завершается 15 апреля.
«О своём желании стать частью масштабного события заявили уже более 300 приморцев. Участниками флешмоба могут стать не только те, кто уже подал заявку на фестиваль, но и любой желающий», – рассказал директор департамента Александр Кайданович.
Участниками фестиваля могут стать приморцы в возрасте от 18 до 35 лет – лидеры молодёжных организаций и политических партий НКО, молодые журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссёры, спортсмены, молодые предприниматели, учёные и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. Специальный региональный комитет отберёт самых достойных – 50 участников и 90 волонтёров, которые представят Приморье на форуме. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтеров покроют краевой и федеральный бюджеты.
Официальный статус «Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году в России» присвоен молодёжной общественной организации «Волонтёр Приморья».
Отметим, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов состоится с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Здесь соберутся более 20 тысяч представителей активной и талантливой молодёжи со всего мира. Из них половина – россияне.