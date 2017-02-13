ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Где живёт герой рассказа Константина Паустовского «Барсучий нос», каких зверей показывала своей дочке Марина Цветаева, отчего Сергей Есенин так часто писал о лошадях и почему в XX веке мир захлестнула мода на анималистические принты — обо всём этом можно узнать на бесплатных литературных, музыкальных и модных экскурсиях, подготовленных Департаментом культуры города в Московском зоопарке.

Гиды шести столичных музеев создали для столичного зоосада особенные экскурсионные программы, в которых расскажут не столько о животном мире, сколько о его влиянии на творчество литераторов Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Константина Паустовского, композитора Александра Скрябина, скульптора Зураба Церетели, а также модных дизайнеров XX века. В течение двух дней — 18 и 19 февраля — в Московском зоопарке проведут 16 экскурсий, они будут приурочены к празднованию Всемирного дня экскурсовода. Сами мероприятия бесплатные, купить нужно будет только входной билет в зоопарк.

«Сотрудники московских музеев будут знакомить гостей с животными через стихи и прозу, музыку, скульптуру и моду ХХ века», — пояснили в пресс-службе Московского зоопарка.

Гиды Музея С.А. Есенина покажут павильоны и конюшни с лошадьми, так как эти грациозные животные не раз упоминались в стихах поэта. Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой проведут гостей по тем дорожкам Московского зоопарка, где любила гулять поэтесса вместе со своей дочерью Ариадной. Экскурсоводы Московского литературного музея-центра К.Г. Паустовского расскажут о животных, которые вдохновили писателя на рассказы «Заячьи лапки», «Кот-ворюга», «Барсучий нос».

Музей-мастерская Зураба Церетели проведёт экскурсию по всем уголкам Московского зоопарка, где можно увидеть скульптуры животных и сказочных героев, а также цветную мозаику, созданную скульптором. А Музей моды расскажет, как тигры, леопарды и зебры стали главными вдохновителями модников в XX веке. Гиды Мемориального музея А.Н. Скрябина раскроют секрет философских исканий композитора и объяснят влияние образов животных на его музыку.

Московский зоопарк также подготовил ко Дню экскурсовода специальные мероприятия. Для самых юных посетителей будет проведена интерактивная программа «Чудеса из чемодана» с показом животных, которые часто становятся героями сказок. Для самых активных зоопарк подготовил квесты: «День и ночь», где участники познакомятся с представителями ночного и дневного мира зоопарка, и «Овощной салат» с загадками о животных. Любознательные гости смогут посетить экскурсию «Прогулка вдоль экватора» и поближе познакомиться с обитателями жарких стран — слонами, львами, обезьянами. Кроме того, гиды Московского зоопарка проведут экскурсию «А был ещё случай» с рассказами об обитателях зоосада и прочитают лекцию «Крысы: мифы и реальность», которая поможет лучше понять этих грызунов.