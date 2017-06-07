16 июня фестиваль "Ломаем стереотипы" откроется эфемерным клавесинным дуэтом "A&A"
07.06.2017, 17:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дворжак и Сен-Санс на клавесине?! Именно так! Для дуэта A&A неординарный подход к прародителю современного рояля — творческое кредо, основа основ. Анна Кискачи и Анастасия Антонова доверяют клавесину любую музыку — от эпохи Ренессанса до наших дней. Благодаря дуэту мы становимся свидетелями переоценки возможностей клавесина, растущего интереса к нему. Того, кто всё ещё думает, что клавесин — старомодный инструмент с ограниченными возможностями, ожидает настоящее потрясение.
Экстравагантный ансамбль А&A — уникальный в России проект. Его солистки Анна Кискачи и Анастасия Антонова обучались в ведущих вузах Москвы, Зальцбурга, Вены и Мюнхена у лучших педагогов, завоевали дипломы и премии крупнейших клавесинных конкурсов в мире — им. И.С. Баха в Лейпциге, Пражская весна в Чехии, Musica Antiqua в Брюгге, им. А. Волконского в Москве, Yamanashi в Японии, Svirel в Словении. Блистательные выступления на престижных международных фестивалях принесли ансамблю европейское признание и известность.
Пресса не скупится на похвалы, отмечая яркую музыкальность, интеллект, темперамент, мастерство и чувство юмора артисток. Примечателен отзыв директора фестиваля в Граце Матиса Хубера: "Анна Кискачи и Анастасия Антонова — фантастические клавесинистки. Они завораживают всем: сверхвиртуозной и осмысленной игрой, внешней привлекательностью и особенным имиджем. Их идеи весьма нетривиальны и любопытны. Это клавесинистки новой формации: кроме барокко, они исполняют музыку, которая совершенно не предназначена для клавесина. Они открывают новый подход к этому инструменту, новые звуковые краски и новое звучание произведений — как незаслуженно забытых, так и всем хорошо известных".
Дебютная программа дуэта А&A с мистическим названием Danse Macabre представляет музыкально-аллегорические фигуры Безумия, Любви, Жизни и Смерти. Прозвучат танцы пяти веков — от старинных паван и гальярд до Венгерской пассакалии Лигети, а венцом программы станет хит ансамбля — "Пляска смерти" Сен-Санса, аранжированная дуэтом для клавесина в 4 руки. Кроме того, каждое произведение программы получит собственную визуальную концепцию, индивидуальный образ, созданный художником Василием Бычковым и оживший благодаря анимации от компании Artnovi.
Загадочная аббревиатура ФИСИИ расшифровывается непросто: Факультет исторического и современного исполнительского искусства — заповедная территория в Московской консерватории, уникальный, не имеющий аналогов пример в российском художественном образовании. Здесь выращивают питомцев особой породы — музыкантов, которые способны переноситься на "машине времени" в самые разные эпохи, моделируя исполнительские стили времён Баха, Моцарта, Шуберта, Кейджа. Для них барокко столь же современно, что и авангард, и наоборот.
"Нынешний всплеск интереса к барочной музыке, вообще к старой музыке — это всплеск современной культуры, когда нехватка современного ресурса или исчерпанность классическо-романтической музыки вынуждает искать что-то новое в прошлом, — размышляет один из основателей ФИСИИ, народный артист России, профессор Алексей Любимов. — Считаю, мы достигли огромнейших успехов: создали школу музыкантов очень высокого профессионального уровня, прежде всего, на клавесине и исторических фортепиано, траверс-флейте, скрипке и виолончели. Они стали победителями крупнейших международных конкурсов исполнителей на барочных инструментах".
Свой юбилейный фестиваль к 20-летию основания фисиишники назвали "Ломаем стереотипы", и это не бравада. Они смогли преодолеть суждения скептиков, считавших прогресс в искусстве необратимым и непререкаемым. Теперь исполнять фуги Баха на клавесине или сонаты Бетховена на хаммерклавире — признак "хорошего тона", востребованность выпускников факультета бесспорна, поскольку каждый — "штучный товар", разбирающийся не только в практике, но и в тонкостях истории и теории старинного исполнительства.
Три концерта, разумеется, не вмещают и доли того многоцветья творческих сил: тут задача изящнее — "зацепить" слушателя нетривиальным месседжем. 16 июня фестиваль откроется не помпезным парадом, а эфемерным клавесинным дуэтом "A&A". Анна Кискачи и Анастасия Антонова сыграют танцевальные пьесы в переложении для клавесина в 4 руки и двух клавесинов — от Пёрселла до Сен-Санса. 23 июня — транскрипции и оригиналы сочинений Доуленда, Шопена, Франка, которые приготовили Александр Браже (фортепиано), Алексей Стрельников (скрипка), Виталий Гребенников (вокал). Наконец 29 июня — самая эпатажная программа. "Американские горки", музыка для пианолы, рояля вплоть до подготовленного фортепиано, где объединятся мультиинструменталисты Алексей Любимов, Пётр Айду и Александр Зенин (пианола).
"Роль музыки меняется, — считает Алексей Любимов. — Выплескиваясь из неслышного и невидимого общего музыкального космоса, в котором она коренится, музыка принимает разные формы. Сначала это музыка традиционных культур, связанных с отправлением религиозных ритуалов. Там она играет роль связующего звена между человеческой душой и той сферой, куда эта душа должна стремиться. Музыка в этом смысле — даже уже не музыка в нашем понимании, это носитель духовного пути. Превращаясь в ходе истории в формы, отделённые от ритуальности, становясь искусством, она оказывается языком, который люди используют, говоря не только о божественном; они стремятся понять музыку саму по себе".
Экстравагантный ансамбль А&A — уникальный в России проект. Его солистки Анна Кискачи и Анастасия Антонова обучались в ведущих вузах Москвы, Зальцбурга, Вены и Мюнхена у лучших педагогов, завоевали дипломы и премии крупнейших клавесинных конкурсов в мире — им. И.С. Баха в Лейпциге, Пражская весна в Чехии, Musica Antiqua в Брюгге, им. А. Волконского в Москве, Yamanashi в Японии, Svirel в Словении. Блистательные выступления на престижных международных фестивалях принесли ансамблю европейское признание и известность.
Пресса не скупится на похвалы, отмечая яркую музыкальность, интеллект, темперамент, мастерство и чувство юмора артисток. Примечателен отзыв директора фестиваля в Граце Матиса Хубера: "Анна Кискачи и Анастасия Антонова — фантастические клавесинистки. Они завораживают всем: сверхвиртуозной и осмысленной игрой, внешней привлекательностью и особенным имиджем. Их идеи весьма нетривиальны и любопытны. Это клавесинистки новой формации: кроме барокко, они исполняют музыку, которая совершенно не предназначена для клавесина. Они открывают новый подход к этому инструменту, новые звуковые краски и новое звучание произведений — как незаслуженно забытых, так и всем хорошо известных".
Дебютная программа дуэта А&A с мистическим названием Danse Macabre представляет музыкально-аллегорические фигуры Безумия, Любви, Жизни и Смерти. Прозвучат танцы пяти веков — от старинных паван и гальярд до Венгерской пассакалии Лигети, а венцом программы станет хит ансамбля — "Пляска смерти" Сен-Санса, аранжированная дуэтом для клавесина в 4 руки. Кроме того, каждое произведение программы получит собственную визуальную концепцию, индивидуальный образ, созданный художником Василием Бычковым и оживший благодаря анимации от компании Artnovi.
Загадочная аббревиатура ФИСИИ расшифровывается непросто: Факультет исторического и современного исполнительского искусства — заповедная территория в Московской консерватории, уникальный, не имеющий аналогов пример в российском художественном образовании. Здесь выращивают питомцев особой породы — музыкантов, которые способны переноситься на "машине времени" в самые разные эпохи, моделируя исполнительские стили времён Баха, Моцарта, Шуберта, Кейджа. Для них барокко столь же современно, что и авангард, и наоборот.
"Нынешний всплеск интереса к барочной музыке, вообще к старой музыке — это всплеск современной культуры, когда нехватка современного ресурса или исчерпанность классическо-романтической музыки вынуждает искать что-то новое в прошлом, — размышляет один из основателей ФИСИИ, народный артист России, профессор Алексей Любимов. — Считаю, мы достигли огромнейших успехов: создали школу музыкантов очень высокого профессионального уровня, прежде всего, на клавесине и исторических фортепиано, траверс-флейте, скрипке и виолончели. Они стали победителями крупнейших международных конкурсов исполнителей на барочных инструментах".
Свой юбилейный фестиваль к 20-летию основания фисиишники назвали "Ломаем стереотипы", и это не бравада. Они смогли преодолеть суждения скептиков, считавших прогресс в искусстве необратимым и непререкаемым. Теперь исполнять фуги Баха на клавесине или сонаты Бетховена на хаммерклавире — признак "хорошего тона", востребованность выпускников факультета бесспорна, поскольку каждый — "штучный товар", разбирающийся не только в практике, но и в тонкостях истории и теории старинного исполнительства.
Три концерта, разумеется, не вмещают и доли того многоцветья творческих сил: тут задача изящнее — "зацепить" слушателя нетривиальным месседжем. 16 июня фестиваль откроется не помпезным парадом, а эфемерным клавесинным дуэтом "A&A". Анна Кискачи и Анастасия Антонова сыграют танцевальные пьесы в переложении для клавесина в 4 руки и двух клавесинов — от Пёрселла до Сен-Санса. 23 июня — транскрипции и оригиналы сочинений Доуленда, Шопена, Франка, которые приготовили Александр Браже (фортепиано), Алексей Стрельников (скрипка), Виталий Гребенников (вокал). Наконец 29 июня — самая эпатажная программа. "Американские горки", музыка для пианолы, рояля вплоть до подготовленного фортепиано, где объединятся мультиинструменталисты Алексей Любимов, Пётр Айду и Александр Зенин (пианола).
"Роль музыки меняется, — считает Алексей Любимов. — Выплескиваясь из неслышного и невидимого общего музыкального космоса, в котором она коренится, музыка принимает разные формы. Сначала это музыка традиционных культур, связанных с отправлением религиозных ритуалов. Там она играет роль связующего звена между человеческой душой и той сферой, куда эта душа должна стремиться. Музыка в этом смысле — даже уже не музыка в нашем понимании, это носитель духовного пути. Превращаясь в ходе истории в формы, отделённые от ритуальности, становясь искусством, она оказывается языком, который люди используют, говоря не только о божественном; они стремятся понять музыку саму по себе".