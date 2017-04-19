17 мая в Яани Кирик в концерте цикла "ОРГАНичный союз" выступит дуэт шведских музыкантов
19.04.2017, 17:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 мая в Яани Кирик в концерте цикла «ОРГАНичный союз» выступит дуэт шведских музыкантов – сопрано Ариадна Кварсебо и органист Арон Нильссон. В их исполнении прозвучит уникальная программа под названием «Органичная Швеция», в которую вошли сочинения современных шведских композиторов и знаменитого норвежца Эдварда Грига. Многие сочинения прозвучат в Петербурге впервые.
О скандинавской музыке широкий круг слушателей знает крайне мало, в первую очередь все воспоминают норвежского композитора Эдварда Грига и финна Яна Сибелиуса. Но сейчас в каждой из стран Скандинавии выросла целая плеяда композиторов, музыка которых исполняется в России крайне редко.
Принято считать, что шведские композиторы малопопулярны не только в России, но и во всём остальном мире. Кроме самой Швеции, разумеется. Однако это не совсем так. И концерт 17 мая в концертном зале Яани Кирик призван познакомить петербуржцев с этой прекрасной северной музыкой. А исполнят её шведские музыканты – певица Ариадна Р.Кварсебо (Qvarsebo) и органист Арон Нильссон.
Ариадна Кварсебо изучала пение и драму в Operastudio в Стокгольме, хореографию в Стокгольмской Академии балета. Её педагогами были знаменитые вокалисты: Елена Дезе, Лена Нордин, Хокан Хагегорд, Джеффри Голдберг, Жауме Aragall, Джакомо и Ева Патаки. В репертуаре певицы Эльвира в опере «Эрнани» Верди, Агата в «Волшебной стрелке» Вебера, графиня Альмавива в «Свадьбе Фигаро» Моцарта. Она также принимада участие в шведской опере «Önskeklappen», премьера которой состоялась в Вестеросе (Швеция). Ариадна часто участвует в качестве солиста в произведениях кантатно-ораториального жанра: Реквием Моцарта, Stabat Mater Дворжака и Пуленка, Шведская месса Румана, Кармина Бурана Орфа…
Арон Нильссон - шведский органист и дирижер. Окончил Королевский колледж музыки в Стокгольме по классу органа и дирижирования. Он выполнил органные концерты в Швеции, Финляндии, Дании и Германии. Своей повседневной работы является органистом и руководителем хора в gamleby, Швеция. Он проводил музыки, таких как ST: Джон страстью Иоганна Себастьяна Баха, Реквием Моцарта, Габриэля Форе и Мориса Дюрюфле, Рождественская оратория Майкл Waldenby среди другой музыки и композиторов. Арон Нильссон также доступен на Spotify с органных сочинений Габриэлла Gullin.
О скандинавской музыке широкий круг слушателей знает крайне мало, в первую очередь все воспоминают норвежского композитора Эдварда Грига и финна Яна Сибелиуса. Но сейчас в каждой из стран Скандинавии выросла целая плеяда композиторов, музыка которых исполняется в России крайне редко.
Принято считать, что шведские композиторы малопопулярны не только в России, но и во всём остальном мире. Кроме самой Швеции, разумеется. Однако это не совсем так. И концерт 17 мая в концертном зале Яани Кирик призван познакомить петербуржцев с этой прекрасной северной музыкой. А исполнят её шведские музыканты – певица Ариадна Р.Кварсебо (Qvarsebo) и органист Арон Нильссон.
Ариадна Кварсебо изучала пение и драму в Operastudio в Стокгольме, хореографию в Стокгольмской Академии балета. Её педагогами были знаменитые вокалисты: Елена Дезе, Лена Нордин, Хокан Хагегорд, Джеффри Голдберг, Жауме Aragall, Джакомо и Ева Патаки. В репертуаре певицы Эльвира в опере «Эрнани» Верди, Агата в «Волшебной стрелке» Вебера, графиня Альмавива в «Свадьбе Фигаро» Моцарта. Она также принимада участие в шведской опере «Önskeklappen», премьера которой состоялась в Вестеросе (Швеция). Ариадна часто участвует в качестве солиста в произведениях кантатно-ораториального жанра: Реквием Моцарта, Stabat Mater Дворжака и Пуленка, Шведская месса Румана, Кармина Бурана Орфа…
Арон Нильссон - шведский органист и дирижер. Окончил Королевский колледж музыки в Стокгольме по классу органа и дирижирования. Он выполнил органные концерты в Швеции, Финляндии, Дании и Германии. Своей повседневной работы является органистом и руководителем хора в gamleby, Швеция. Он проводил музыки, таких как ST: Джон страстью Иоганна Себастьяна Баха, Реквием Моцарта, Габриэля Форе и Мориса Дюрюфле, Рождественская оратория Майкл Waldenby среди другой музыки и композиторов. Арон Нильссон также доступен на Spotify с органных сочинений Габриэлла Gullin.