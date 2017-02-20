18 марта в Театре Эстрады им. А. Райкина состоится премьера спектакля "Рикки-Тикки-Тави"
20.02.2017, 10:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 и 19 марта в Театре Эстрады им. А. Райкина состоится премьера музыкального спектакля «Рикки-Тикки-Тави» по мотивам одноимённого рассказа Редьярда Киплинга из всемирно известной «Книги джунглей».
Для юных зрителей этот спектакль станет настоящим «путешествием» – он позволит им ощутить атмосферу и колорит далекой и загадочной Индии. В инсценировке молодого режиссёра Ильи Архипова храбрый мангуст Рикки попадёт не в семью англичан, а в семейство раджи, и станет лучшим другом наследника престола.
Таким образом, война, которую в одиночку будет вести маленький зверек, приобретёт не только невиданный размах, но и иносказательный смысл – речь в спектакле пойдет о противостоянии двух миров: «царей людских» и «царей змеиных», высоких человеческих ценностей и змеиных принципов – лжи, коварства и обмана. Маленьким зрителям спектакль поведает о доблести, настоящей дружбе и верности своему слову, о жажде справедливости, о необходимости защищать слабых и с уважением относиться к старшим.
Несмотря на сложность поднятых в новом спектакле вопросов, внешне постановка поразит зрителей своей яркостью и оригинальностью – музыкальная история будет воплощена в стилистике современного Болливуда. Молодые артисты расскажут о приключениях отважного мангуста языком индийского танца, а музыкальным оформлением спектакля станут хиты из болливудских фильмов.
Постановка, жанр которой авторы определяют как «удивительное приключение с песнями и танцами», позволит маленьким зрителям почувствовать себя в центре настоящего индийского праздника, а их родителям спектакль напомнит о любимых не одним поколением фильмах – классике индийского кинематографа.
Для юных зрителей этот спектакль станет настоящим «путешествием» – он позволит им ощутить атмосферу и колорит далекой и загадочной Индии. В инсценировке молодого режиссёра Ильи Архипова храбрый мангуст Рикки попадёт не в семью англичан, а в семейство раджи, и станет лучшим другом наследника престола.
Таким образом, война, которую в одиночку будет вести маленький зверек, приобретёт не только невиданный размах, но и иносказательный смысл – речь в спектакле пойдет о противостоянии двух миров: «царей людских» и «царей змеиных», высоких человеческих ценностей и змеиных принципов – лжи, коварства и обмана. Маленьким зрителям спектакль поведает о доблести, настоящей дружбе и верности своему слову, о жажде справедливости, о необходимости защищать слабых и с уважением относиться к старшим.
Несмотря на сложность поднятых в новом спектакле вопросов, внешне постановка поразит зрителей своей яркостью и оригинальностью – музыкальная история будет воплощена в стилистике современного Болливуда. Молодые артисты расскажут о приключениях отважного мангуста языком индийского танца, а музыкальным оформлением спектакля станут хиты из болливудских фильмов.
Постановка, жанр которой авторы определяют как «удивительное приключение с песнями и танцами», позволит маленьким зрителям почувствовать себя в центре настоящего индийского праздника, а их родителям спектакль напомнит о любимых не одним поколением фильмах – классике индийского кинематографа.