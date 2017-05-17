19 мая в Малом зале МГК выступят солисты Госоркестра им. Е. Светланова
17.05.2017, 15:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 мая в Малом зале Консерватории выступают солисты Госоркестра им. Е. Светланова, все они — выпускники Московской консерватории имени П.И. Чайковского и РАМ им. Гнесиных. Также в концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Ксения Апалько (фортепиано) и Эмин Мартиросян (виолончель).
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
19 мая, пятница, 19.00
Камерный вечер
Солисты Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова
Евгений ЯКОВЛЕВ (флейта)
Алексей КОНОПЛЯННИКОВ (гобой)
Михаил БЕЗНОСОВ (кларнет)
Михаил УРМАН (фагот)
Валерий ЖАВОРОНКОВ (валторна)
Александр МАЛОМОЖНОВ (скрипка)
Наринэ НАНАЯН (скрипка)
Антон ХЛЫНОВ (альт)
Андрей ЯЦЫНЫЧ (виолончель)
Эмин МАРТИРОСЯН (виолончель)
Ксения АПАЛЬКО (фортепиано)
В программе:
Э. Кройц – «Prize Quintet» для двух скрипок, альта, виолончели и валторны, соч. 49
К. М. фон Вебер – Трио для флейты, виолончели и фортепиано, соч. 63
Э. Бозза – Фантазия-пастораль для гобоя и фортепиано, соч. 37
Г. фон Герцогенберг – Трио для гобоя, валторны и фортепиано, соч. 61
Ж. Йонген – Рапсодия для фортепиано, флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны, соч. 70
Их имена известны не только в России, но и за рубежом. Каждый из исполнителей неоднократно был удостоен звания лауреата на всероссийских и международных конкурсах. Всех их объединяет любовь к камерной музыке самых разных стилей и эпох, от барокко до джаза. В репертуаре музыкантов не только популярные произведения, но и редко исполняемые жемчужины камерной музыки для самых разнообразных составов.
Именно такую необычную программу представят солисты Госоркестра им. Е. Светланова 19 мая столичной публике: будут звучать редко исполняемые произведения французских, немецких и австрийских авторов рубежа XIX – XX вв.: Э. Кройца, Э. Боззы, Г. фон Герцогенберга, Ж. Йонгена. Стилистическое исключение составит К. М. фон Вебер, заслуженно называющийся основоположником немецкой романтической оперы и предшественником Вагнера, который выступит в непривычном для широкого слушателя амплуа — автора Трио для флейты, виолончели и фортепиано.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
19 мая, пятница, 19.00
Камерный вечер
Солисты Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова
Евгений ЯКОВЛЕВ (флейта)
Алексей КОНОПЛЯННИКОВ (гобой)
Михаил БЕЗНОСОВ (кларнет)
Михаил УРМАН (фагот)
Валерий ЖАВОРОНКОВ (валторна)
Александр МАЛОМОЖНОВ (скрипка)
Наринэ НАНАЯН (скрипка)
Антон ХЛЫНОВ (альт)
Андрей ЯЦЫНЫЧ (виолончель)
Эмин МАРТИРОСЯН (виолончель)
Ксения АПАЛЬКО (фортепиано)
В программе:
Э. Кройц – «Prize Quintet» для двух скрипок, альта, виолончели и валторны, соч. 49
К. М. фон Вебер – Трио для флейты, виолончели и фортепиано, соч. 63
Э. Бозза – Фантазия-пастораль для гобоя и фортепиано, соч. 37
Г. фон Герцогенберг – Трио для гобоя, валторны и фортепиано, соч. 61
Ж. Йонген – Рапсодия для фортепиано, флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны, соч. 70
Их имена известны не только в России, но и за рубежом. Каждый из исполнителей неоднократно был удостоен звания лауреата на всероссийских и международных конкурсах. Всех их объединяет любовь к камерной музыке самых разных стилей и эпох, от барокко до джаза. В репертуаре музыкантов не только популярные произведения, но и редко исполняемые жемчужины камерной музыки для самых разнообразных составов.
Именно такую необычную программу представят солисты Госоркестра им. Е. Светланова 19 мая столичной публике: будут звучать редко исполняемые произведения французских, немецких и австрийских авторов рубежа XIX – XX вв.: Э. Кройца, Э. Боззы, Г. фон Герцогенберга, Ж. Йонгена. Стилистическое исключение составит К. М. фон Вебер, заслуженно называющийся основоположником немецкой романтической оперы и предшественником Вагнера, который выступит в непривычном для широкого слушателя амплуа — автора Трио для флейты, виолончели и фортепиано.