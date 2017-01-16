19 января в МГК пройдёт один из концертов фестиваля "Классный вечер в Рахманиновском"
16.01.2017, 16:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 декабря 2016 года в Москве стартовал Международный фестиваль старинной музыки «Галантные празднества», приуроченный к 20-летию класса клавесина МССМШ имени Гнесиных. Художественный руководитель – профессор Московской консерватории, преподаватель МССМШ имени Гнесиных, клавесинистка и клавиристка Ольга Мартынова, педагогическая деятельность которой широко известна в России и за рубежом.
Класс барочных инструментов, открытый в 1996 году в МССМШ им. Гнесиных по инициативе её директора, заслуженного деятеля искусств РФ М.С. Хохлова, стал одним из первых центров развития барочного исполнительства в России и первым центром в системе среднего профессионального образования.
Сегодня, спустя 20 лет, поздравить с юбилеем класс клавесина «Гнесинской десятилетки» собрались выдающиеся исполнители старинной музыки из России, Великобритании и Нидерландов. В их числе – Алексей Любимов, Ольга Мартынова, Ричард Игар, Мария Успенская, Анна Карпенко, Анна Кучина, Ольга Пащенко, Александра Непомнящая, Берт ден Хертог, Ольга Гречко, Катя Пителина, Татьяна Федякова, Иван Бушуев, Филипп Нодель. В программах фестиваля принимают участие ансамбли «La Villa Barocca» и «L’Esprit du Vent», студенты ФИСИИ МГК им. П.И. Чайковского и ученики МССМШ им. Гнесиных.
19 января в Московской консерватории пройдёт один из концертов фестиваля «Классный вечер в Рахманиновском». На сцену выйдут талантливые клавесинисты – Мария Успенская, Анна Карпенко, Анна Кучина, Анастасия Акинфина и др.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
19 января, четверг, 19.00
Международный фестиваль старинной музыки
«ГАЛАНТНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА»
«Классный вечер в Рахманиновском»
К 20-летию клавесинного класса Ольги Мартыновой
Мария УСПЕНСКАЯ, Анна КАРПЕНКО
Анна КУЧИНА, Анастасия АКИНФИНА (клавесин)
Екатерина ПИТЕЛИНА, Марина ВОЛКОВА (траверс-флейта)
Татьяна ФЕДЯКОВА (виола да гамба)
Филипп НОДЕЛЬ (барочный гобой)
Ансамбль «La villa barocca»
Студенты ФИСИИ, учащиеся МССМШ им. Гнесиных
В программе:
Куперен, Леклер, Вёлфль, Скарлатти, Бёрд, Бах
Класс барочных инструментов, открытый в 1996 году в МССМШ им. Гнесиных по инициативе её директора, заслуженного деятеля искусств РФ М.С. Хохлова, стал одним из первых центров развития барочного исполнительства в России и первым центром в системе среднего профессионального образования.
Сегодня, спустя 20 лет, поздравить с юбилеем класс клавесина «Гнесинской десятилетки» собрались выдающиеся исполнители старинной музыки из России, Великобритании и Нидерландов. В их числе – Алексей Любимов, Ольга Мартынова, Ричард Игар, Мария Успенская, Анна Карпенко, Анна Кучина, Ольга Пащенко, Александра Непомнящая, Берт ден Хертог, Ольга Гречко, Катя Пителина, Татьяна Федякова, Иван Бушуев, Филипп Нодель. В программах фестиваля принимают участие ансамбли «La Villa Barocca» и «L’Esprit du Vent», студенты ФИСИИ МГК им. П.И. Чайковского и ученики МССМШ им. Гнесиных.
19 января в Московской консерватории пройдёт один из концертов фестиваля «Классный вечер в Рахманиновском». На сцену выйдут талантливые клавесинисты – Мария Успенская, Анна Карпенко, Анна Кучина, Анастасия Акинфина и др.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
19 января, четверг, 19.00
Международный фестиваль старинной музыки
«ГАЛАНТНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА»
«Классный вечер в Рахманиновском»
К 20-летию клавесинного класса Ольги Мартыновой
Мария УСПЕНСКАЯ, Анна КАРПЕНКО
Анна КУЧИНА, Анастасия АКИНФИНА (клавесин)
Екатерина ПИТЕЛИНА, Марина ВОЛКОВА (траверс-флейта)
Татьяна ФЕДЯКОВА (виола да гамба)
Филипп НОДЕЛЬ (барочный гобой)
Ансамбль «La villa barocca»
Студенты ФИСИИ, учащиеся МССМШ им. Гнесиных
В программе:
Куперен, Леклер, Вёлфль, Скарлатти, Бёрд, Бах