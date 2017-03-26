ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 апреля в честь Дня смеха и закрытия фестиваля «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится четвёртый концерт «Цветущая классика» с ариями, старинными романсами и русскими народными песнями. Ведущий камерного вечера - директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Под звуки коллекционного фортепиано известный баритон Денис Апполонин - лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов - исполнит «Песню Варяжского гостя» из оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Память» Арно Бабаджаняна, романс «Сомнение» Михаила Глинки, «Вечернюю серенаду» Франца Шуберта, «Вчера мы встретились» Сергея Рахманинова, неаполитанскую песню «Скажите, девушки» Родольфо Фальво, русскую народную песню «Из-за острова на стрежень», арию Лепорелло из оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Романс Фиеско» из оперы «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди, арию Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» Имре Кальмана, «Прелестные глазки» Петра Булахова и произведения-сюрпризы.

Начало — в 19:00.

Билеты можно приобрести в кассе сада.