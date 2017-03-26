1 апреля в "Аптекарском огороде" состоится четвёртый концерт "Цветущая классика"
Под звуки коллекционного фортепиано известный баритон Денис Апполонин - лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов - исполнит «Песню Варяжского гостя» из оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Память» Арно Бабаджаняна, романс «Сомнение» Михаила Глинки, «Вечернюю серенаду» Франца Шуберта, «Вчера мы встретились» Сергея Рахманинова, неаполитанскую песню «Скажите, девушки» Родольфо Фальво, русскую народную песню «Из-за острова на стрежень», арию Лепорелло из оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Романс Фиеско» из оперы «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди, арию Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» Имре Кальмана, «Прелестные глазки» Петра Булахова и произведения-сюрпризы.
Начало — в 19:00.
Билеты можно приобрести в кассе сада.