ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В следующую субботу, 1 апреля, в столице отключат осенне-зимнюю иллюминацию. Световые гирлянды перестанут гореть на 8,5 тысячи деревьев в скверах и на бульварах. С наступлением весны световые дни становятся длиннее, поэтому в дополнительной подсветке нет необходимости.

«Традиционно подсветку в городе включают 1 ноября как источник дополнительного освещения улиц в осенне-зимний период. Уже четвёртый год подряд 8,5 тысячи деревьев на бульварах, площадях и улицах города украшены световыми гирляндами. В последний день марта осенне-зимнюю иллюминацию отключат до следующей осени», — рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Общая длина световых лент — более одной тысячи километров. Они безопасны и эластичны, не мешают деревьям расти и развиваться. Поэтому ленты не снимают с деревьев, а просто выключают, чтобы осенью включить снова.

Концепцию комплексного светового оформления города в осенне-зимний период приняли ещё в 2013 году. В ходе голосования в проекте «Активный гражданин» 77 процентов участников поддержали предложение расширить бело-синюю цветовую палитру зимнего освещения.

Кроме того, в этом году была утверждена новая концепция декоративного праздничного оформления территорий Москвы. К Новому году и Рождеству на улицах появилось более 450 уникальных световых элементов. Например, на Пушкинской площади сделали «Танцующий лес» — свыше 50 светодиодных деревьев запрограммировали вручную для танцев под музыку.