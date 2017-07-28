1 августа пройдёт онлайн-трансляция со съёмочной площадки "Увидеть Сталина"
28.07.2017, 17:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 августа в 19.30 впервые в истории российского кинематографа пройдёт масштабная онлайн-трансляция со съёмочной площадки отечественного фильма. Зрители смогут наблюдать за работой над лентой «Увидеть Сталина» на портале Культура.рф и в его сообществе в социальной сети «Одноклассники». Режиссер картины - Ким Дружинин, получивший широкую известность после выхода на экраны его предыдущей ленты «28 панфиловцев».
Фильм рассказывает о секретном танкопробеге на прототипах легендарной боевой машины Т-34 под руководством конструктора Михаила Кошкина, который состоялся в 1940 году. Инженеры испытали танки в различных природных и ландшафтных условиях, и представили свои разработки руководству страны и лично Сталину. Роль Михаила Кошкина исполняет популярный актер Андрей Мерзликин, также в фильме заняты Аглая Тарасова, Александр Тютин, Антон Филипенко и Георгий Майсурадзе.
Зрителям онлайн-трансляции покажут костюмы и реквизит картины, в частности, специально созданные для съемок копии первоначальных модификаций танков Т-34, расскажут о подборе главной локации, где прошел основной этап работы. На вопросы о съёмочном процессе ответят режиссёр Ким Дружинин, актер Андрей Мерзликин, продюсер Дмитрий Щербанов, художник-постановщик Александр Суворов, оператор-постановщик Дмитрий Трифонов и другие члены съемочной группы. Ведущим прямого эфира станет журналист и ведущий телеканала «Москва 24» Иван Распопов.
Фильм рассказывает о секретном танкопробеге на прототипах легендарной боевой машины Т-34 под руководством конструктора Михаила Кошкина, который состоялся в 1940 году. Инженеры испытали танки в различных природных и ландшафтных условиях, и представили свои разработки руководству страны и лично Сталину. Роль Михаила Кошкина исполняет популярный актер Андрей Мерзликин, также в фильме заняты Аглая Тарасова, Александр Тютин, Антон Филипенко и Георгий Майсурадзе.
Зрителям онлайн-трансляции покажут костюмы и реквизит картины, в частности, специально созданные для съемок копии первоначальных модификаций танков Т-34, расскажут о подборе главной локации, где прошел основной этап работы. На вопросы о съёмочном процессе ответят режиссёр Ким Дружинин, актер Андрей Мерзликин, продюсер Дмитрий Щербанов, художник-постановщик Александр Суворов, оператор-постановщик Дмитрий Трифонов и другие члены съемочной группы. Ведущим прямого эфира станет журналист и ведущий телеканала «Москва 24» Иван Распопов.
Источник: Министерство культуры